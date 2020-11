Boeing-Aktie: Wie steht es um den Flugzeug-Riesen?

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Die Boeing Co. (NYSE:BA) verlor im Oktober 12 weitere Aufträge für ihr am Boden liegendes Flugzeug vom Typ 737 Max, wie Unternehmensdaten am Dienstag zeigten. Bis Oktober hat das Unternehmen 1.043 Bestellungen für 737 Max verloren oder entfernt. Die ausstehenden Aufträge des Unternehmens gingen von 4.325 im September auf 4.275 im Oktober zurück.

Auslieferungen

Boeing schloss im Oktober 13 Auslieferungen an Kunden ab, weniger ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung