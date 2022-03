Boeing-Aktie: Welche Folgen hat der Absturz einer Passagiermaschine?

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Die Aktien von Boeing Co (NYSE:BA) werden am Montagmorgen nach mehreren Berichten über den Absturz einer Boeing 737-Passagiermaschine in Südchina niedriger gehandelt. Die Boeing 737, die zu einer Flotte der China Eastern Airlines gehörte, ist Berichten zufolge mit 132 Menschen an Bord abgestürzt, darunter 123 Passagiere und neun Besatzungsmitglieder. Die Zahl der Opfer ist derzeit nicht bekannt.

Nach Angaben der staatlichen chinesischen



