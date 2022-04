Boeing-Aktie: Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Boeing Co (NYSE:BA) sprang am Donnerstagmorgen um etwa 1,5 % nach oben, bevor sie sich von einer absteigenden Trendlinie abwandte, die die Aktie seit dem 10. Februar nach unten gedrückt hat. Überblick Eine absteigende Trendlinie fungiert als Widerstandsniveau und zeigt an, dass es mehr Verkäufer als Käufer gibt, auch wenn der Kurs weiter fällt. Damit eine Trendlinie als gültig angesehen… Hier weiterlesen