Boeing Aktie: Verhinderte Boeing Flüge im Simulator?

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Der Spiegel berichtete am Dienstag, dass die indonesische Fluggesellschaft Lion Air von ihren Piloten verlangte, Flüge in Maschinen des Typs 737 Max im Vorfeld zu üben. Allem Anschein nach soll Boeing das der Firma aber ausgeredet haben. Was darauf folgte, ist bekannt. Gleich zwei der Maschinen stürzten ab, bis heute besteht ein Flugverbot für Maschinen des Typs 737 Max.

Jetzt ist alles ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung