Boeing Aktie: US-Strafverfolgung im Zusammenhang!

Boeing Co (NYSE:BA) hat sich bereit erklärt, eine Strafe in Höhe von 2,5 Milliarden Dollar zu zahlen, um eine strafrechtliche Untersuchung mit dem US-Justizministerium beizulegen.

Das Justizministerium verhängte eine strafrechtliche Geldstrafe in Höhe von 243,6 Millionen US-Dollar und wies das Unternehmen an, zusätzliche Entschädigungen in Höhe von 500 Millionen US-Dollar an die Familien der Opfer des Absturzes von Lion Air und



