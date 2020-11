Boeing Aktie: ROCE im Check!

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Während des dritten Quartals brachte Boeing (NYSE:BA) Verkäufe in Höhe von insgesamt 14,14 Milliarden Dollar ein. Die Gewinne gingen jedoch um 83,26% zurück, was zu einem Verlust von 495,00 Mio. USD führte. Boeing erzielte im zweiten Quartal Einnahmen in Höhe von 11,81 Milliarden USD, aber die gemeldeten Gewinne wiesen einen Verlust von 2,96 Milliarden USD aus.

Was ist ROCE?

Veränderungen bei Gewinn und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung