Boeing-Aktie: Optimistischer Ausblick!

Boeing zeigte sich am Dienstag optimistisch, was die Nachfrage nach Flugzeugen in den nächsten zwei Jahrzehnten angeht, auch wenn die Fluggesellschaften kurzfristig mit einem Einbruch der Reisenachfrage aufgrund steigender Covid-19-Fälle und Reisebeschränkungen rechnen müssen. Die Boeing-Aktie reagierte auf diese Nachricht mit leichten Freudensprüngen.

Der Luft- und Raumfahrtriese erklärte in einer Pressemitteilung, dass er in den nächsten 10 Jahren einen Bedarf an 19.000 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung