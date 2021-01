Boeing Aktie: Ein Lichtblick?

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Boeing kämpft weiterhin mit der Corona-Krise. Der Umsatz fiel in den ersten 9 Monaten um 27%, und der Verlust belief sich auf 3,5 Mrd $. Mittlerweile ist Boeing so tief verschuldet, dass kein Eigenkapital mehr auszuweisen ist. Lediglich der Bestand an liquiden Mitteln und kurzfristig veräußerbaren Anlagen von 27 Mrd $ tröstet über die aktuelle Situation hinweg.

Einen Lichtblick gibt es bei



