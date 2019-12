Boeing Aktie: Ab Januar Produktionsstopp beim 737 MAX!

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Klare Ansage von Boeing: Ab Januar wird die Produktion des 737 MAX suspendiert. Es habe oberste Priorität („top priority“), den 737 MAX sicher in den Service zurückzubringen. Aber erst einmal müssen die Behörden den Flieger wieder freigeben. Und solange das nicht der Fall ist, ist es kein Wunder, dass Boeing hier nicht produzieren will, nur um die Flieger dann in der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung