Boeing Aktie: Heftiges Plus im Anflug!

Heute ist der erste Testflug für die neue Boeing 737 MAX an den Start gegangen. Das Unternehmen strebt eine Neuzertifizierung für dieses Flugzeug an. 15 Monate nach dem weltweiten Flugverbot der Maschine, beantragt Boeing nun eine Neuzertifizierung. Weitere Testflüge sind bereits geplant. Die Aktie reagiert auf diese Meldung an der Börse Stuttgart mit einem satten Plus von knapp 13 Prozent.

Der Flugzeugtyp



