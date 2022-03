Boeing-Aktie: Großes Interesse geweckt!

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Boeing Co. (NYSE:BA) stößt im Reddit-Forum r/WallStreetBets seit dem frühen Dienstag auf großes Interesse. Die Aktie liegt an vierter Stelle der meistdiskutierten Aktien im Forum mit 106 Erwähnungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, wie Daten von Quiver Quantitative zeigen. Boeing liegt auch auf Stocktwits an vierter Stelle .

Die Aktien von Boeing stürzten am Montag im Intraday-Handel um bis zu 6,3 % ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung