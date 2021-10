Boeing-Aktie: Ergebnisse werden richtungsweisend sein!

Boeing wird seine Ergebnisse für das dritte Quartal vor der Börseneröffnung am Mittwoch bekannt geben. Die Boeing-Aktie geriet in Turbulenzen, als die 737 Max aus dem Verkehr gezogen wurde und die Covid-19-Pandemie ausbrach. Jetzt ist die 737 Max in den USA und Europa wieder im Einsatz, und die kommerziellen Aufträge nehmen zu. Das 787-Dreamliner-Programm und das Starliner-Raumschiff bleiben jedoch weiterhin in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



