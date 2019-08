Boeing-Aktie: Das Desaster blieb aus… – Video

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Boeing ist im Jahr 2019 mit dem Flugzeug Boeing Max 737 Max in die negativen Schlagzeilen geraten. Flugzeugabstürze hätten das Unternehmen nach unten reißen können. Der Kursrückgang blieb jedoch noch relativ im Rahmen, so meinen Beobachter. So ergeben sich zumindest kleinere Chancen.

Allerdings meldete das Unternehmen im August bereits wieder Probleme mit dem nächsten Langstreckenflieger. Sollten sich die technischen Probleme nicht bald ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung