Boeing Aktie: Beantragt Flugverbot für 777 mit Pratt-Whitney-Triebwerksmuster!

Boeing Co (NYSE:BA) hat nach einem Zwischenfall am Samstag in Denver, bei dem das Triebwerk einer von United Airlines Holdings Inc (NASDAQ:UAL) geflogenen 777 während eines Fluges ausfiel und Trümmer des Außengehäuses auf die darunter liegende Stadt warf, die Aussetzung aller 777-Flugzeuge mit einem bestimmten Pratt & Whitney-Triebwerksmodell gefordert.

Das National Transportation Safety Board (NTSB) hat eine Untersuchung des United-Fluges eingeleitet,



