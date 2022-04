Boeing-Aktie: 95 Flugzeuge ausgeliefert!

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Neue Auslieferungen Boeing hat Aufträge für 141 seiner Flugzeuge aufgrund des Krieges in der Ukraine und internationaler Sanktionen gegen Russland in die buchhalterische Schwebe gebracht, was bedeutet, dass das Unternehmen nicht mehr damit rechnet, dass die Jets ausgeliefert werden, schreibt Reuters. Die Auslieferungen des Monats März umfassten 34 seiner 737 MAX Single-Aisle-Jets, zwei 767-Frachter und einen 777-Frachter. Die Auslieferungen im März… Hier weiterlesen