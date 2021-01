Boeing 737 stürzt nach Start in Jakarta ab

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Ein Flugzeug der Boeing Co (NYSE:BA), das in der indonesischen Hauptstadt Jakarta gestartet war, stürzte kurz nach dem Start mit 62 Menschen an Bord ab.

Was geschah

Die Boeing 737 der Sriwijaya Air mit der Flugnummer SJY 182, die in die indonesische Stadt Pontianak unterwegs war, verlor am Samstag um 2:40 Uhr westindonesischer Standardzeit den Kontakt, wie die indonesische Nachrichtenagentur Antara berichtet. Das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



