Boehringer Ingelheim vergibt Projekt zur Detailplanung an PM Group

Dublin (ots/PRNewswire) -PM Group freut sich, den Zuschlag für die Detailplanung einer 12.000 m2 großen chemischen Innovationsanlage in Deutschland bekannt zu geben.Dies ist eine neue API-Anlage innerhalb des bestehenden Campus in Ingelheim, die für die Spätphase der Entwicklung neuer chemischer Wirkstoffe (New Chemical Entities, NCEs) geplant ist. Die mehrere Millionen Euro teure Anlage wird die neuesten Technologien, Verarbeitungsmöglichkeiten und automatisierte Prozesse umfassen. PM Group arbeitet seit September 2020 eng mit Boehringer Ingelheim zusammen, schloss das Basic Design 2021 ab und wird das Detail Design im vierten Quartal 2023 fertigstellen. Die neue Anlage wird voraussichtlich im Jahr 2025 vollständig in Betrieb genommen werden.„Wir freuen uns, dass wir nach Abschluss der Basic Design-Phase im Jahr 2021 den Zuschlag für die Genehmigungs-, Detailplanungs- und Beschaffungsphase dieses wichtigen API-Projekts erhalten haben. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Strategie, unser Geschäft in Deutschland auszubauen", sagte Andrea Brunetti, Western Europe Operations Director, PM Group.„Wir freuen uns sehr auf die nächste Phase des Projekts und die positive Zusammenarbeit mit dem Team von Boehringer Ingelheim. In der PM Group werden mehr als 100 Mitarbeiter in unseren Niederlassungen tätig sein. Ausschlaggebend für den Gewinn des Projekts ist die hohe technische Kompetenz und Erfahrung unserer Teams, die mit den weltweit führenden Pharmaunternehmen zusammenarbeiten", sagt Richard Horvath, Operations Manager Germany & Netherlands, PM Group.Das Team der PM Group besteht aus professionellen Beratern in den Bereichen Prozessdesign, Bauingenieurwesen, Projektmanagement, Konstruktion und Inbetriebnahme.Pressekontakt:Cian Doherty, Drury,cian.doherty@drury.ie, +353 87 772 6678Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1782918/Boehringer_Ingelheim_API_Project_Germany.jpgOriginal-Content von: PM Group, übermittelt durch news aktuell