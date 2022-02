Boehringer Ingelheim setzt auf nachhaltige Logistik

Ingelheim (ots) -- Lagerhaltung und Versand von Arzneimitteln jetzt klimaneutral- Mit der GreenLog-Initiative zu mehr Nachhaltigkeit bei Logistikaktivitäten- Partnerunternehmen PharmLog GmbH sichert nachhaltige PharmalogistikBoehringer Ingelheim verstärkt sein Engagement für mehr Klimaschutz und Ressourcenschonung jetzt auch in der Logistik. Zusammen mit dem Partner PharmLog Pharma Logistik GmbH sichert Boehringer Ingelheim seit Januar 2022 die klimaneutrale Lagerhaltung und den Versand seiner Arzneimittel sowohl aus dem Humanpharma als auch dem Tiergesundheitsbereich in Deutschland. Schon seit 2021 erfolgt die Lagerung von Arzneimitteln klimaneutral. Unter der Initiative "GreenLog", die unter der Federführung der Tiergesundheit Deutschland steht, soll Boehringer Ingelheims Logistik in Zukunft noch nachhaltiger werden."Das bringt uns unseren Klimazielen einen großen Schritt näher," freut sich Betina Prestel, Leiterin der Tiergesundheit in Deutschland. "Gemeinsam mit unserem Logistikzentrum und darüber hinaus auch mit anderen Partnern tüfteln wir weiter an innovativen Ideen, wie wir energie- und ressourceneffizient liefern und arbeiten können." Mit der Optimierung seiner Lieferketten zu mehr Umweltschutz setzt Boehringer Ingelheim ein weiteres zukunftsweisendes Zeichen im Rahmen seiner neu formulierten Nachhaltigkeitsstrategie "Sustainable Development - For Generations". In dieser verpflichtet sich das Unternehmen bis 2030 klimaneutral in seinen Unternehmensabläufen zu werden sowie seinen Wasserverbrauch, unternehmenseigenen Deponieanfall und Ressourcennutzung insgesamt zu reduzieren.Ein stetiger Verbesserungsprozess1.500 Aufträge bearbeitet Boehringer Ingelheims Logistikzentrum, die PharmLog GmbH in Bönen nahe Dortmund, jeden Tag. Die Pharmalogistik dabei nachhaltig zu gestalten ist eine große Herausforderung, da Sicherheits- und Qualitätsanforderungen für Verpackung, Lagerung und Lieferung gewährleistet sein müssen. Der Ausstoß von CO2 lässt sich unter diesen Voraussetzungen derzeit nicht ganz vermeiden. So werden vor allem noch die durch den Transport verursachten Emissionswerte durch die Unterstützung von weltweiten Klimaschutzprojekten ausgeglichen. Hier gilt die Strategie "Vermeiden vor Vormindern vor Kompensieren". Ab dem Jahr 2022 soll der klimaneutrale Versand im Dienstleistungsangebot der PharmLog deutlich erweitert werden.GreenLog: gemeinsam für mehr KlimaschutzDie Initiative "GreenLog" hat sich zum Ziel gesetzt, Boehringer Ingelheims Logistik noch nachhaltiger werden lassen. So hat die PharmLog GmbH in Zusammenarbeit mit "GreenLog" 2021 im Logistikunternehmen die Position eines Nachhaltigkeitsmanagers geschaffen. Mit dieser Maßnahme will das Unternehmen seine Umweltaktivitäten weiter steigern und bis 2030 klimaneutral am Markt agieren. "GreenLog" setzt sich auch einem crossfunktionalem Team aus Mitarbeitenden des Marketings, der Tiergesundheit, der Supply Chain, der Kundenbetreuung und der Kommunikation zusammen. Im engen und kontinuierlichen Austausch mit den Kollegen aus dem Humanpharma Geschäft sucht "GreenLog" nach Ansätzen, wie die Lieferkette möglichst effektiv, nachhaltig und energieeffizient gestaltet werden kann und entwickelt daraus Projektideen für mehr Klimaschutz. Mit Erfolg, wie nicht nur der nun klimaneutrale Medikamentenversand beweist. Im weiteren Fokus stehen die Verpackungen. "Wir möchten so viel Verpackungsmaterial wie möglich einsparen und auf nachhaltigere Materialien umstellen. Dabei muss stets sichergestellt sein, dass unsere Produkte für den Transport und für den Gebrauch beim Kunden sicher verpackt sind", erläutert Dr. Johanna Stoiber, Marketingverantwortliche im Bereich Tiergesundheit und Leiterin des GreenLog-Teams. "Wir haben noch viele gute Ideen für mehr Klimaschutz in unseren Prozessen und brennen dafür, diese möglichst schnell auch in die Tat umzusetzen."Über "Sustainable Development - For Generations"Boehringer Ingelheim hat sich der Verbesserung der Gesundheit von Menschen und Tieren verschrieben. Dies bringt das Unternehmen in eine einzigartige Vorreiterrolle bei der Bewältigung der eng miteinander verwobenen Herausforderungen in der nachhaltigen Entwicklung. Die Nachhaltigkeitsstrategie "Sustainable Development - For Generations" hat drei Säulen: MORE HEALTH, MORE GREEN und MORE POTENTIAL. Innerhalb dieser Säulen verfolgt Boehringer Ingelheim mit 20 weltweiten Initiativen seine Ziele zur nachhaltigen Entwicklung. Diese stehen im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Um sie zu erreichen, hat das Unternehmen sein Bekenntnis zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit ausgeweitet und fordert die Zusammenarbeit der verschiedenen Interessengruppen zur Bewältigung komplexer globaler Herausforderungen.Boehringer IngelheimBoehringer Ingelheim arbeitet an bahnbrechenden Therapien, die das Leben von Mensch und Tier verbessern. Als führendes forschungsgetriebenes biopharmazeutisches Unternehmen schafft das Unternehmen Werte durch Innovationen in Bereichen mit hohem ungedeckten medizinischen Bedarf. Seit seiner Gründung im Jahr 1885 ist Boehringer Ingelheim in Familienbesitz und verfolgt eine langfristige Perspektive. 