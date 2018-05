Ingelheim (ots) -Unter dem Motto "Gesundheit für Mensch und Tier" richtet dasforschende Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim am Samstag, den 26.Mai, seinen "Tag der offenen Tür" am Standort Ingelheim aus. DieVeranstaltung bietet Besuchern von 10.00 bis 16.00 Uhr einen Einblickin das Werksgelände und die verschiedenen Geschäftsbereiche desUnternehmens. Zudem erwartet die Gäste ein vielfältiges Programm fürdie ganze Familie.Neben Führungen und Vorträgen haben Besucher zum Beispiel dieMöglichkeit, durch eine Spezialbrille 3D-Hologramme in die reale Weltzu projizieren oder die eigene Lungenfunktion überprüfen zu lassen.Auch der Body-Mass-Index oder die Blutzuckerwerte können gemessenwerden. Eine 360°-Brille und ein Schlaganfall-Simulator stellenBesuchern dar, wie die Welt aus Sicht eines Schlaganfall-Patientenaussieht. Wer Lust auf Bewegung oder musikalische Unterstützung hat,lässt sich von dem Gesundheitszentrum des Unternehmens, derBoehringer Ingelheim Big Band oder dem Pop- und Jazzchor begeistern.Die Besonderheit in diesem Jahr: Neben dem "Tag der offenen Tür"finden zeitgleich auch der "Infotag der Ausbildung" und der"Diversity-Tag" statt. So bietet ersterer allen Besuchern einenÜberblick über die Ausbildung in chemischen, technischen,kaufmännischen und weiteren Ausbildungsberufen bei BoehringerIngelheim. Dazu stehen aktuelle Auszubildende allen InteressiertenRede und Antwort. Schnupperpraktika können direkt vor Ort vereinbartwerden und es besteht auch die Möglichkeit, professionelleBewerbungsfotos schießen zu lassen.Der "Diversity-Tag" lässt hingegen in die Vielfalt desUnternehmens blicken. Unter dem Motto "Alles bunt oder was" erwartetdie Besucher eine vielversprechende "Diversity-Show". Ein Schnellkursin Gebärdensprache eröffnet neue Wege der Kommunikation und einRollstuhl-Parcours lehrt, wie es sich anfühlt, in einem Rollstuhlunterwegs zu sein. Unter dem Motto "Drei Minuten Blindheit" kann sichzudem ein Weg durch einen Hindernisparcours ertastet werden.Mit kalten und warmen Speisen sorgen die Wirtschaftsbetriebe andiesem Tag für das leibliche Wohl der Gäste und auch eineKinderunterhaltung steht zur Verfügung. Weitere Informationen zudieser Veranstaltung finden Sie im Programmheft unterwww.boehringer-ingelheim.de.Boehringer IngelheimDie Gesundheit und die Lebensqualität von Patienten zu verbessern,ist das Ziel des forschenden Pharmaunternehmens Boehringer Ingelheim.Der Fokus liegt auf Erkrankungen, für die es bislang noch keinezufriedenstellende Behandlungsmöglichkeit gibt. Dabei konzentriertsich das Unternehmen darauf, innovative Therapien zu entwickeln, diedas Leben der Patienten verlängern können. In der Tiergesundheitsteht Boehringer Ingelheim für fortschrittliche Prävention. Seit derGründung im Jahre 1885 in Familienbesitz, zählt Boehringer Ingelheimheute zu den 20 führenden Unternehmen der Branche. Für die dreiGeschäftsbereiche Humanpharmazeutika, Tiergesundheit undBiopharmazeutika schaffen rund 50.000 Mitarbeiter tagtäglich Wertedurch Innovation. Im Jahr 2017 erwirtschaftete Boehringer IngelheimUmsatzerlöse von knapp 18,1 Milliarden Euro. Die Aufwendungen fürForschung & Entwicklung entsprechen mit mehr als drei Milliarden Euro17,0 Prozent der Umsatzerlöse.Als Familienunternehmen plant Boehringer Ingelheim in Generationenund zielt auf langfristigen Erfolg und nicht auf kurzfristige Gewinneab. Dafür strebt das Unternehmen primär organisches Wachstum auseigener Kraft an bei gleichzeitiger Offenheit für Partnerschaften undstrategische Allianzen in der Forschung. Bei allen Aktivitäten ist esfür Boehringer Ingelheim selbstverständlich, Verantwortung für Menschund Umwelt zu übernehmen.Weitere Informationen zu Boehringer Ingelheim finden Sie unterwww.boehringer-ingelheim.de und in unserem Unternehmensbericht:http://unternehmensbericht.boehringer-ingelheim.de.Weitere Informationskanäle:- www.facebook.com/boehringeringelheim- www.twitter.com/boehringerde- www.youtube.com/user/boehringerde- www.pinterest.com/biglobal- www.instagram.com/boehringer_ingelheimPressekontakt:Kontakt:Boehringer IngelheimCorporate CommunicationsMaría Isabel Rodríguez Fernández55216 IngelheimTelefon: 06132 - 77 14 30 07Fax: 06132 - 77 66 01E-Mail: presse@boehringer-ingelheim.deOriginal-Content von: Boehringer Ingelheim GmbH, übermittelt durch news aktuell