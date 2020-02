Ingelheim (ots) -- Mitarbeiterrestaurant in Ingelheim belegt den ersten Platz beideutschlandweitem Wettbewerb- Verein Food & Health bewertet mehr als 200 Kantinen undMitarbeiterrestaurants- Jury lobt nachhaltigen Umgang mit RessourcenBoehringer Ingelheim ist Gewinner des diesjährigen Kantinentests des VereinsFood & Health. Das Betriebsrestaurant in Ingelheim errang den Spitzenplatz inder Gruppe der Kantinen, die mehr als 1500 Gerichte pro Tag ausgeben. Ziel desWettbewerbs ist es, herausragende Leistungen in der Gemeinschaftsverpflegungauszuzeichnen, um damit deren Bedeutung in der täglichen ErnährungsleistungRechnung zu tragen. Nach den Kriterien Genuss, Verantwortung und Gesundheitwurden 50 ausgewählte Unternehmen vor Ort besucht und anhand einesGeschmackstests bewertet. Neben gutem Essen lobte die Jury besonders dennachhaltigen Einsatz von Ressourcen im Betriebsrestaurant bei BoehringerIngelheim."Als Unternehmen ist unser Ziel, die Gesundheit von Mensch und Tier zuverbessern - das gilt auch für die Gesundheit unserer Mitarbeitenden. Gesundeund leistungsfähige Mitarbeitende sind die Basis für unserenUnternehmenserfolg", sagt Dr. Sabine Nikolaus, Landesleiterin Deutschland. "Wirbieten eine gesunde, hochwertige und nachhaltige Verpflegung an. Dabei gehtunser Essensangebot längst über das einer klassischen Kantine hinaus."Verantwortlich für die Wirtschaftsbetriebe an den deutschen Standorten ist dasTeam um Valentin Koch. Seit Jahren entwickelt er immer neue Ideen wie zumBeispiel das täglich wechselnde Menü "FitBI". Es besteht aus einem eiweiß- undballaststoffreichen Hauptgang sowie einer Vor- oder Nachspeise mit wenigKalorien. So ist es gesund, schmeckt und macht trotzdem satt. Ein reduzierterPreis macht die Menü-Linie zusätzlich attraktiv. Für Abwechslung sorgensaisonale Angebote, Wok- und Grillstationen, internationale Küche von Chili bisSushi, vegane Gerichte und eine Kaffee-Bar mit selbst hergestelltem Eis oderfrischen Waffeln.Hinsichtlich Nachhaltigkeit setzt Boehringer Ingelheim verstärkt auf regionaleEinkaufsstrukturen und arbeitet daran, weniger Fleisch sowie mehr Salat undGemüse anzubieten. Auch Verpackungsmüll, Energie- und Wasserverbrauch spieleneine Rolle für Betriebsleiter Koch: "Wir achten bei allen Abläufen aufEnergieeffizienz und setzen Ressourcen wie Wasser sparsam ein. Vorletztes Jahrhaben wir sämtliche Einwegplastik-Artikel aus unseren Mitarbeiterrestaurantsverbannt." Rund 200.000 Plastikdeckel und etwa eine halbe Million Einwegbecherkonnten so gespart werden. Dafür erhielt jeder der rund 15.000 Mitarbeitenden inDeutschland einen personalisierten "Mehrweg to go"-Becher. Milch und Ei werdeninzwischen in 10-Liter-Verpackungen statt in 1-Liter-Kanistern angeliefert.Vergangenes Jahr wurden so 240.000 Tetrapacks eingespart. Rapsöl wird von einerregionalen Ölmühle eigens in 600-Liter-Kanistern angeliefert. 2200 Öldosenkonnten hier eingespart werden.Diese und andere Beispiele überzeugten die Jury des Kantinentests Food & Health.Theresa Geisel von Food & Health: "Der Kantinentest soll zeigen, dass eine gute,verantwortungsvoll produzierte und gesunde Gemeinschaftsverpflegung auch ingroßen Mengen wirtschaftlich realisierbar ist. Boehringer Ingelheim investiertin gesunde, nachhaltige und hochwertige Verpflegung und schafft damit einenklaren Mehrwert für seine Mitarbeitenden."Boehringer IngelheimDie Gesundheit von Mensch und Tier zu verbessern, ist das Ziel des forschendenPharmaunternehmens Boehringer Ingelheim. Der Fokus liegt auf Erkrankungen, fürdie es bislang noch keine zufriedenstellende Behandlungsmöglichkeit gibt. Dabeikonzentriert sich das Unternehmen darauf, innovative Therapien zu entwickeln,die das Leben der Patienten verlängern können. In der Tiergesundheit stehtBoehringer Ingelheim für fortschrittliche Prävention.Seit der Gründung im Jahre 1885 in Familienbesitz, zählt Boehringer Ingelheimheute zu den 20 führenden Unternehmen der Branche. Für die dreiGeschäftsbereiche Humanpharmazeutika, Tiergesundheit und Biopharmazeutikaschaffen rund 50.000 Mitarbeiter tagtäglich Werte durch Innovation. Im Jahr 2018erwirtschaftete Boehringer Ingelheim Umsatzerlöse von rund 17,5 Milliarden Euro.Die Aufwendungen für Forschung & Entwicklung entsprechen mit knapp 3,2Milliarden Euro 18,1 Prozent der Umsatzerlöse.Als Familienunternehmen plant Boehringer Ingelheim in Generationen und zielt auflangfristigen Erfolg ab. Dafür strebt das Unternehmen primär organischesWachstum aus eigener Kraft an bei gleichzeitiger Offenheit für Partnerschaftenund strategische Allianzen in der Forschung. Bei allen Aktivitäten ist es fürBoehringer Ingelheim selbstverständlich, Verantwortung für Mensch und Umwelt zuübernehmen.