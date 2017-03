Böcke auf der Flucht vor Skihasen / Die Deutsche Wildtier Stiftung: Wintersportler sehen immer seltener Gämsen in den Skigebieten

Hamburg (ots) - Ski heil! Der Ansturm aus dem Norden RichtungAlpen hat begonnen - Deutschlands Skihasen sind jetzt auf der Piste.Für die tierischen Bewohner der Skigebiete wird das Vergnügen derMenschen schnell zum Dauerstress: Sie sind auf der Flucht vor denSkihasen - und geraten dadurch in Gefahr. "Denn durch Wintersportleraufgescheuchte Gämsen verbrauchen im tiefen Schnee enorm vielEnergie, die sie durch das geringe Nahrungsangebot jetzt nicht mehrkompensieren können", sagt Dr. Andreas Kinser von der DeutschenWildtier Stiftung.Die Folgen von Störungen sind auch im Wald sichtbar. Wenn sich dieWildtiere nicht mehr aus dem dichten Wald heraustrauen, beknabbernsie junge Bäume und können wirtschaftliche Schäden im Waldverursachen. "Vor allem Aktivitäten jenseits der ausgewiesenen Pistenund Wege haben oft gravierende Folgen", so Kinser. Wildtiere könnensich zwar an Menschen auf Pisten und Wegen gewöhnen - doch bereitsein einzelner Mensch, der abseits der Wege unterwegs ist, passt nichtmehr ins gewohnte Schema und löst eine kräftezehrende Flucht aus.Damit der Skiurlaub nicht zum Alptraum der Wildtiere wird, solltenWintersportler ein paar Grundregeln mit in die Ferien nehmen. "AlleSchneebegeisterten sollten nur die ausgewiesenen Pisten, Wege undAufstiegsrouten nutzen und auf Touren nach Sonnenuntergangverzichten", so der Experte der Deutschen Wildtier Stiftung. Vor alledie ausgeschilderten Wildruhezonen, von denen im Alpenraum aus gutemGrund immer mehr entstehen, können ihren Zweck nur erfüllen, wennjeder Einzelne sie respektiert.Ein gutes Beispiel für eine Wildruhezone ist dasWald-Wild-Schongebiet am Geigelstein in den Chiemgauer Alpen. Bereitsseit Oktober 2009 gilt eine Verordnung, nach der eine Wildruhezonenach wildbiologischen Notwendigkeiten eindeutig abgegrenzt ist unddie trotzdem für Skitourengehern und Schneeschuhwanderer vieleTourenmöglichkeiten erhält. "Unverständlich ist für uns allerdings,warum im Gebiet des Geigelsteins die Schonzeit für Gämse aufgehobenwurde und die Tiere ganzjährig gejagt werden dürfen", sagt Dr.Andreas Kinser. "Was für Wintersportler gilt, sollte doch längst fürden Jäger gelten!" HintergrundDie Deutsche Wildtier Stiftung engagiert sich seit 2016 für dieGams in den bayerischen Alpen. Denn nach europäischem Recht darfGamswild erst gejagt werden, wenn seine Population stabil ist. ImRahmen des Projektes sollen Alter, Geschlecht und Gewicht aller imRahmen eines Jagdjahres erlegten Gams genau erfasst werden, um ausdiesen Daten Rückschlüsse auf die lebende Population zu ziehen. Dafürbieten sich die gesetzlich vorgeschriebenen Hegeschauen an, bei denendie körperliche Verfassung des Wildes und die strukturelleEntwicklung der Wildbestände als Information für die Öffentlichkeitdargestellt werden muss.Pressekontakt:Eva Goris, Pressesprecherin, Christoph-Probst-Weg 4, 20251 Hamburg,Telefon 040 9707869-13, Fax 040 9707869-19,E.Goris@DeutscheWildtierStiftung.de, www.DeutscheWildtierStiftung.deOriginal-Content von: Deutsche Wildtier Stiftung, übermittelt durch news aktuell