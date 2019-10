Bodycote: Das wird noch ein spannendes Thema!

Der Kurs der Aktie Bodycote steht am 20.10.2019, 02:00 Uhr an der heimatlichen Börse London bei 682.67 GBP. Der Titel wird der Branche "Industriemaschinen" zugerechnet.

Bodycote haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Bodycote im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Bodycote. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Bodycote beläuft sich mittlerweile auf 772,72 GBP. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 683 GBP erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -11,61 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 700,06 GBP. Somit ist die Aktie mit -2,44 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

3. Analysteneinschätzung: Für die Bodycote sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 5 Buc, 7 Hold, 2 Sell-Einstufungen vorliegen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 2 als Sell. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Bodycote. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 828,33 GBP. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 21,28 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 683 GBP notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".