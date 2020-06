Bodycote: Kann das wirklich sein?

Der Bodycote-Kurs wird am 18.06.2020, 14:16 Uhr an der Heimatbörse London mit 608.83 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Industriemaschinen".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Bodycote liegt mit einem Wert von 12,32 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 43 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Maschinen" von 21,44. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Bodycote erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 13 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 6 "Buy"-, 5 "Hold"- und 2 "Sell"-Meinungen zusammen. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 3 Buy, 1 Hold- und 1 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Hold"-Titel. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (631,43 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 2,09 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 618,5 GBP), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Hold"-Empfehlung dar. Bodycote erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Bodycote investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,99 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Maschinen einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,21 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.