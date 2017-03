Bodycams: Kein Hilfsmittel für bürgernahe Polizeiarbeit

Berlin (ots) - Ab Anfang April werden von der Polizei in Stuttgartfür sechs Wochen sogenannte Bodycams getestet, welche die Beamten beiBedarf einschalten können. Die Piratenpartei Stuttgart sieht diekörperliche Unversehrtheit aller Bürger, egal ob im Staatsdienst odernicht als hohes Gut an. Trotzdem ist eine einseitig einschaltbareVideoüberwachung der falsche Weg."Die Polizei und das Innenministerium beweisen erneut ihreDoppelmoral, da nur die Polizei bestimmt, wann gefilmt sowiegespeichert wird und wann nicht. Dies legt die Sorge nahe, dassFehlverhalten von Polizisten nicht dokumentiert wird", so MichaelKnödler, Vorsitzender der Piratenpartei Stuttgart. "Der Arbeit derPolizei wäre sicher mehr gedient, wenn die Gelder, welche nun fürgrundrechtsfeindliche Überwachungstechnik ausgegeben werden, inFortbildungsmaßnahmen der Beamten im aktiven Dienst, in denÜberstundenabbau oder psychologische Betreuung zu stecken."Gänzlich unklar ist auch, wie die Polizei gedenkt, mit denPersönlichkeitsrechten der Menschen umzugehen, die sie auf dieseWeise filmt. Die Piratenpartei wünscht sich, dass hier ein klaresKonzept vorgestellt und die Grundrechte der Menschen gewahrt werden.Mindestens eine klare Kennzeichnung von Aufnahmen ist nötig, z.B. mitHilfe eines Lichts."Viele Straftaten geschehen nicht geplant, sondern im Affekt oderunter Alkoholeinfluss. Letzteres betrifft stolze 60% der Gewalttatengegenüber Polizisten. Eine Bodycam dürfte dies wohl kaum verhindern",so Knödler weiter. Diese Auffassung teilt auch die BremerDatenschutzbeauftragte Imke Sommer[1].Quellen: [1] http://www.taz.de/!5039998/Pressekontakt:Piratenpartei DeutschlandPiratenpartei StuttgartMichael Knödler / Vorsitzender /Kandidat Stuttgart I für dieBundestagswahl 2017Mobil: +49 1577 1974352michael.knoedler@piratenpartei-stuttgart.deWebseite: http://www.piratenpartei-stuttgart.dePiratenpartei StuttgartStöckachstraße 5370190 StuttgartOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell