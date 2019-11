Body Positivity #TrotzCED - im Spannungsfeld zwischen vermeintlichen Makeln und Selbstliebe (FOTO)

Berlin (ots) - "Body Positivity" - ein Begriff mit vielen Definitionen undInterpretationen. Seit einigen Jahren wird damit überwiegend eine Bewegung inden sozialen Medien beschrieben, die es zum Ziel hat, ein positivesKöperbewusstsein und Selbstbild zu fördern. Welche Auswirkungen die Diagnoseeiner chronischen Krankheit wie einer chronisch-entzündlichen Darmerkrankung(CED) auf eben dieses positive Körperbewusstsein haben kann, das versucht dieneue Serie der Kampagne #TrotzCED im Dialog mit Betroffenen zu ergründen.Ein neues KörperbildVermehrt Frauen, aber auch Männer posten unretouchierte Bilder ihrer Körper undwollen damit vermitteln: Jeder Mensch ist schön, so wie er ist. Dass sich dieseBewegung aber alleine auf Äußerlichkeiten beschränkt, wäre zu kurz gegriffen.Ein positives Körperbewusstsein speist sich aus mentaler Stärke. Gerade wennbestimmte Körperformen weggeleugnet werden, ist es umso schwieriger sich demselbstbewusst entgegen zu stellen und vermeintliche eigene Makel offen und ohneScham zu präsentieren. Genau um diese innere Stärke geht es aber beispielsweise,wenn Frauen mit ihren unterschiedlichen Körperformen, Dellen undDehnungsstreifen in Unterwäsche selbstbewusst der Kamera entgegentreten.Selbstbewusst im eigenen Körper #TrotzCED?Hinter den vielen Bildern der Bewegung stehen ebenso viele Geschichten,Schicksalsschläge und Erfolgsstories. Im Rahmen der Kampagne #TrotzCED widmetsich die Serie der sogenannten Blogger Portraits der Beziehung vonCED-Betroffenen mit ihrem Körper. Hierbei stellt vor allem die Diagnose einerchronischen Erkrankung häufig einen Bruch in diesem Verhältnis dar. Derscheinbar so bekannte Körper wirkt mit einem Mal gar nicht mehr so bekannt. WieBetroffene erneut lernen ihren Körper nicht nur zu akzeptieren, sondern zulieben und wie sie das erreicht haben, dass teilen drei Bloggerinnen.Den Auftakt der Serie bildet die Vloggerin Kascha, die selbst von CED betroffenist [www.ced-trotzdem-ich.de/service/blogger-portraits/portrait-kascha]. Imersten Teil spricht Kascha über ihren persönlichen Weg von der Ignoranz bis zurAkzeptanz ihrer chronisch-entzündlichen Darmerkrankung und wie sie gelernt hat,ausgerechnet durch die Krankheit, ihren Körper zu lieben. Auch wenn es einlanger Lernprozess für sie war: "Statt zu kämpfen, musste ich lernen, mit derKrankheit zu leben."Das Ziel der Blogger Portraits zum Thema "Body Positivity" - die sukzessive biszum Frühjahr 2020 auf www.ced-trotzdem-ich.de veröffentlicht werden - ist es,andere Betroffene auf ihrem Weg zu einem positiven Selbstbild zu unterstützen.Drei Bloggerinnen teilen ihre ganz unterschiedlichen Erfahrungen mit derErkrankung und wie sich ihr Körpergefühl nach der Diagnose verändert hat. Aberauch wie sie ganz individuell einen neuen Zugang zu einem positivenKörperbewusstsein erlangt haben.Mehr als nur ein Hashtag: #TrotzCED-KampagneMit der auf Social Media fokussierten Kampagne #TrotzCED möchte Takeda einenBeitrag für einen offenen Austausch zwischen Betroffenen leisten. DieZusammenarbeit mit Bloggern, die selbst betroffen sind, ist ein zentralerBestandteil. Darüber hinaus möchte Takeda den offenen Austausch zwischenBetroffenen unterstützen und der Tabuisierung bestimmter Aspekte der Erkrankungentgegenwirken. Die Kampagne lebt daher vor allem von der aktiven CED-Communityauf Facebook (https://www.facebook.com/cedtrotzdemich.de/).Pressekontakt:Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KGUnternehmenskommunikationAndreas HundtTel.: +49 30 20 62 77 151E-Mail: pr@takeda.comAgenturkontakt:m:werk GmbH & Co. KGStephanie BrandtTel.: +49 30 99 198 93 63E-Mail: brandt@m-werk.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/120974/4450674OTS: Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KGOriginal-Content von: Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell