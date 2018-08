Bodensee - der Instagram-Star unter Österreichs Seen - BILD

Wien (ots) - APA-DeFacto analysierte Beliebtheit österreichischer Badeseen aufder Social-Media-Plattform - Wörthersee und Neusiedler See auf den Plätzen zweiund drei - Was den Grünen See so besonders macht.Pünktlich zu den heißesten Tagen des Jahres hat APA-DeFacto, die aufMedienbeobachtung und Media Intelligence spezialisierte Unit der APA - AustriaPresse Agentur, 100 österreichische Badeseen recherchiert und ihreHashtag-Präsenzen im sozialen Netzwerk Instagram ausgewertet. Es zeigt sich: Werdie fünf beliebtesten Seen besuchen möchte, muss in fünf verschiedeneBundesländer reisen.Mit knapp einer Million Einträgen belegt der Bodensee mit Abstand den erstenPlatz im Ranking: Auf Instagram finden sich zum Hashtag #Bodensee 958.011Postings. Eine mögliche Erklärung dafür stellt neben der reinen Ausdehnung (derBodensee ist 25-mal größer als der Wörthersee) seine spezielle Lage und dasdamit einhergehend große touristische Einzugsgebiet dar. Mit Deutschland, derSchweiz und Österreich grenzen gleich drei deutschsprachige Länder an denBodensee, der unter anderem mit der Blumeninsel Mainau für fotoaffineTouristinnen und Touristen reichlich Motive bietet. Seit Beginn des Sommers (22.Juni 2018) sind auf Instagram knapp sieben Prozent mehr Einträge zum Bodenseehinzugekommen - im Vergleich der analysierten Badeseen ein leichtunterdurchschnittlicher Wert.Platz zwei auf der sozialen Foto-Plattform belegt der Kärntner Wörthersee. DerSchauplatz des bekannten GTI-Treffens und zahlreicher weiterer Events vereintinsgesamt eine Viertelmillion Instagram-Postings auf sich (250.290). Mit einemPlus von unter sechs Prozent wächst der Wörthersee seit Sommerbeginn jedochvergleichsweise verhalten. "Der Wörthersee stellt damit allerdings keineAusnahme dar. Ausgehend von einem hohen Präsenzniveau können Kärntner Seen ihreErwähnungen auf Instagram durchschnittlich am geringsten steigern", erläutertManuel Kerzner, Medienanalyst bei APA-DeFacto. Unter den präsentesten 20Badeseen Österreichs finden sich gleich sechs Seen aus Kärnten - ebenso vielewie aus Oberösterreich.Den dritten Platz im Ranking belegt der Neusiedler See. Das "Meer der Wiener",das sowohl auf österreichischem als auch ungarischem Staatsgebiet liegt,verbucht auf Instagram 81.213 Einträge. Der Begriff #fert?tó, wie der See aufUngarisch heißt, verzeichnet mit 5.364 Postings einen deutlich geringeren Wert.Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass der österreichische Teil nicht nurgrößer, sondern auch touristisch besser erschlossen ist und somit mehrMöglichkeiten für Like-fähige Fotos und Videos bietet.Der im Salzkammergut gelegene Attersee belegt als bestplatzierter SeeOberösterreichs den vierten Platz. Der größte zur Gänze in Österreich liegendeBadesee erreicht insgesamt 78.029 Postings sowie ein überdurchschnittlichesWachstum von satten elf Prozent - unter den Top-Ten-Seen wächst die Präsenz desAttersees sogar am stärksten. "Neben der Größe des Sees und den damitverbundenen Tourismusangeboten könnten junge Tagesausflügler aus demoberösterreichischen Zentralraum den Ausschlag für das Wachstum geben: Über 70Prozent der Instagram-User sind unter 35 Jahre alt", so Kerzner.Den fünften Platz im Ranking belegt der Tiroler Achensee. Der für seinehervorragende Wasserqualität bekannte Bergsee vereint auf Instagram 75.630Einträge auf sich und steigert über den Sommer die Anzahl seiner Postings umneun Prozent. Die fünf beliebtesten Badeseen auf Instagram liegen somit in fünfverschiedenen Bundesländern.Die meisten Postings pro Grundfläche verzeichnet übrigens der Grüne See in derSteiermark (insgesamt 23.196 Beiträge). Der ausgesprochen kleine Karstsee, derin der ORF-Show "[9 Plätze - 9 Schätze] (https://www.ots.at/redirect/9plaetze)"2014 zum schönsten verborgenen Platz Österreichs gewählt und durch AshtonKutcher über Facebook international bekannt gemacht wurde, erreicht proQuadratmeter Wasserfläche etwa 25-mal mehr Beiträge als der Wörthersee und200-mal mehr als der Attersee.Österreichs Badeseen im Bild bei APA-PictureDesk unter[http://go.picturedesk.com/HdSPE3AR] (http://go.picturedesk.com/HdSPE3AR)Ranking österreichischer Badeseen auf Instagram:Platz Name Bundesland Instagram-Postings (Status: 6. 8. 2018)1 Bodensee Vorarlberg 958.0112 Wörthersee Kärnten 250.2903 Neusiedler See Burgenland 81.2134 Attersee Oberösterreich 78.0295 Achensee Tirol 75.6306 Wolfgangsee Oberösterreich 72.6117 Traunsee Oberösterreich 57.4878 Mondsee Oberösterreich 56.8209 Faaker See Kärnten 49.88710 Weißensee Kärnten 38.17811 Alte Donau Wien 34.87412 Grüner See Steiermark 23.19613 Plansee Tirol 22.75914 Fuschlsee Salzburg 21.88015 Millstätter See Kärnten 20.18916 Hallstätter See Oberösterreich 18.41017 Ossiacher See Kärnten 16.62618 Klopeiner See Kärnten 14.39619 Walchsee Tirol 12.52820 Gosauseen Oberösterreich 11.397 