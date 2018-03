Bodenschätze und Naturwunder (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Vier neue Folgen der SWR Dokureihe "Spuren im Stein" mit LenaGanschow und Sven Plöger / ab Sonntag, 8. April 2018, 20:15 Uhr, SWRFernsehenWas hat es mit dem "Schwabenstein" auf sich und welche Rollespielte er bei der Erforschung des Mondes? Wer hätte gedacht, dassder Hunsrück mal von einem Meer bedeckt gewesen ist, in dem riesige,räuberische Panzerfische unterwegs waren? Welche Schätze findet manim Boden des Kaiserstuhls? Und was macht eigentlich ein AllgäuerKäseschmierer? Vier neue Folgen der aufwendig gedrehten SWR Dokureihe"Spuren im Stein" gehen diesen und anderen spannenden Fragen zuSchätzen und Geschichten in den Böden des Südwestens nach. LenaGanschow und Sven Plöger machen sich auf und unter der Erde aufSpurensuche. Luftaufnahmen, Zeitlupen, Zeitraffer undComputeranimationen zeigen vier geologisch völlig unterschiedlicheRegionen aus neuen, ungewöhnlichen Blickwinkeln. So werden Bezügezwischen Gegenwart, Historie und Erdgeschichte sowie dieWechselwirkungen zwischen Mensch und Natur mitreißend und anschaulichdargestellt. Die vier neuen Folgen gibt es ab 8. April, jeweilssonntags ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Die erste Staffel von "Spurenim Stein" wurde 2016 gezeigt.Sonntag, 8. April: "Das Nördlinger Ries" (90 Min.) Am Ostrand derSchwäbischen Alb liegt von Hügeln eingerahmt eine riesige Senke - dasNördlinger Ries. Wie ist es entstanden? Warum gedeiht Getreide hierbesonders gut? Wie profitiert der FC Bayern München von einem 14Millionen Jahre alten See? Der Film "Spuren im Stein - Das NördlingerRies" von Dirk Neumann begibt sich am 8. April ab 20:15 Uhr auf einepackende Spurensuche und geht der Frage nach, wie der Boden dort dasLeben in der Region über Jahrtausende geformt hat. Die beidenModeratoren Lena Ganschow und Sven Plöger treffen auf Menschen, dienach Diamanten und Fossilien suchen, seltene Greifvögel schützen,Schneckenhäuschen ausgraben, Kalkfelsen sprengen, Rasen verlegen,Wildbienen zählen oder Mondgestein untersuchen.Sonntag, 15. April: "Der Hunsrück" und "Der Kaiserstuhl" (je 45Min.) Wie kommt es, dass in feuerspeienden Lavaströmen Edelsteinewachsen konnten? In beeindruckenden Bildern erzählt der Film "Spurenim Stein - Der Hunsrück" von Harald Brenner am 15. April um 20:15Uhr, wie vor 400 Millionen Jahren alles beginnt, was diese Regionheute ausmacht. Ab 21 Uhr geht es dann an den Kaiserstuhl. Unterseiner Oberfläche verbirgt er eine ungewöhnlicheEntstehungsgeschichte, der die Moderatoren in diesem Film von TilmannBüttner auf den Grund gehen. Selbst bei einer entspannendenFango-Behandlung ist die Geologie im Spiel. Doch das VulkangesteinPhonolith liefert nicht nur den Grundstoff für Wellness-Behandlungen,es bringt auch mystische Klänge hervor. Im Boden des Kaiserstuhlswarten weitere Schätze auf ihre Entdeckung: von aromatischen Trüffelnbis zu wunderschönen Kristallen. Vögel reisen aus den SavannenAfrikas hierher, um ihre Bruthöhlen im Lössboden anzulegen.Sonntag, 22. April: "Das Allgäu" (45 Min.) Das Allgäu ist eine derbekanntesten Regionen Deutschlands. Berge, Seen, Kühe und Käse fallenjedem ein, der an das Allgäu denkt. Doch die Landschaft zwischen demAlpenhauptkamm und den Seen, Mooren und Hügeln des Alpenvorlands istgeprägt von zwei geologischen Großereignissen: Der Alpenauffaltung imZuge des Aufeinandertreffens von zwei tektonischen Platten und derlandschaftsbildenden Kraft der Gletscher während der letzten Eiszeitvor über 10.000 Jahren. Lena Ganschow und Sven Plöger begeben sich imFilm von Peter Prestel ab 20:15 Uhr auf Spurensuche in der Geologiedes Allgäus und finden verblüffende Antworten auf Fragen wie diese:Wohin führte die erste Fahrt ins Blaue? Was hat ein Fingernagel mitden Alpengipfeln zu tun? Wie wird man Adlerkönig? Im Anschluss wirdum 21 Uhr die Episode "Von Linsen und Höhlen auf der SchwäbischenAlb" aus der ersten Staffel noch einmal gezeigt.Sendereihe "Geschichte und Entdeckungen" "Spuren im Stein" gehörtzur Sendereihe "Geschichte und Entdeckungen". Diese bietet demPublikum am Sonntagabend um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen aufwendigproduzierte Dokus zu unterschiedlichsten Wissensgebieten aus demdeutschen Südwesten. Darunter Alltags, Technik- oderKulturgeschichte, aber auch Themen wie Archäologie, Geografie, Reise,Tiere und Natur.Sendung"Spuren im Stein" ist ab 8. April an drei aufeinanderfolgendenSonntagen jeweils ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen zu sehen.Fotos über www.ARD-foto.de.Pressekontakt: Daniela Kress, Tel. 07221 929 23800,Daniela.Kress@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell