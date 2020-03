Bodenpersonal an Berliner Flughäfen bekommt mehr Geld

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

BERLIN (dpa-AFX) - Passagiere an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld müssen in nächster Zeit keine Streiks des Bodenpersonals fürchten.



Arbeitgeber und Gewerkschaft haben sich im Tarifkonflikt für die insgesamt 2000 Beschäftigten auf ein höheres Entgelt geeinigt. Die Mitarbeiter erhalten bis Anfang 2022 in drei Stufen insgesamt 400 Euro mehr pro Monat, wie Verdi sowie das Forum der Bodenverkehrsdienstleister am Dienstag nach der fünften Verhandlungsrunde mitteilten. Der Vertrag laufe 36 Monate.

An den Berliner Flughäfen sind Wisag, Aeroground und Swissport für den Bodenverkehr zuständig. Die Beschäftigten kümmern sich unter anderem um den Check-in sowie das Be- und Entladen der Flugzeuge.

Knackpunkt in den Verhandlungen war die Laufzeit. Die Gewerkschaft hatte ursprünglich 250 Euro mehr Lohn und eine Vertragslaufzeit von acht Monaten gefordert. Die nun getroffene Regelung sieht vor, dass der Vertrag gekündigt werden kann, sollte innerhalb der festgelegten Frist ein bundesweiter Vergütungstarifvertrag ausgehandelt werden. Dann könnten die Beschäftigten unter die bundesweite Regelung fallen.

Zudem habe Verdi den derzeit gültigen Manteltarifvertrag zum 31. August dieses Jahres gekündigt. Dadurch ergebe sich die Chance, Arbeitszeit, Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie die betriebliche Altervorsorge neu zu regeln.

"Der neue Tarifvertrag sorgt neben einer erheblichen Lohnsteigerung unserer Mitarbeiter für langfristige Planungssicherheit", hieß es vonseiten der Arbeitgeber. Verdi teilte mit: "Dieser Tarifabschluss ist ein gewaltiger Schritt, um die Bezahlung der harten Arbeit auf den Flughäfen auf ein angemessenes Niveau zu heben."/maa/DP/stw