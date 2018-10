Bochum ist Shootingstar der Wissensarbeit - Stadtmarken-Kampagne von Bochum Marketing gestartet (FOTO)

Bochum (ots) -Bei der Stadtmarke Bochum dreht sich in diesem Jahr alles um die"Shootingstars der Wissensarbeit". Dieses Leitthema rückt dieKernkompetenzen Gesundheitswirtschaft, Solarmobilität undIT-Sicherheit in den Fokus. "Shootingstar der Wissensarbeit" ist eineder vier Bereichsmarken der Stadtmarke Bochum und nimmt Bezug auf denBereich Wirtschaft. In die Kampagne eingebunden sind vierUnternehmen, die inhaltlich zur Marke Bochum passen. Die Wahl fielauf die Hochschule Bochum mit ihrem Solarcar-Projekt, die weltweiterfolgreiche Software-Schmiede 9elements, Kairos, einen Global Playerfür digitale Lösungen im Gesundheitswesen, und Physec, das sich aufdem Gebiet der IT-Sicherheit in zwei Jahren vom Hochschul-Projekt zum"Digitalen Start-up des Jahres 2018" entwickelt hat. "AußerhalbBochums steht Darmstadt im Fokus der Kommunikation, weil die Stadtals starker Mitbewerber beim Thema IT-Sicherheit gilt", berichtetMario Schiefelbein, Geschäftsführer der Bochum Marketing GmbH. Nebeneinem Imagewandel soll die neue Kampagne dazu beitragen, Fachkräfteund Unternehmen für den Standort zu begeistern und Vorurteilegegenüber der Ruhr-Stadt zu revidieren.Shootingstars werben als Superhelden in DarmstadtVier Wochen lang werden in Darmstadt Werbeplakate der WissensstadtBochum platziert. Außerdem geht am 24. und 25. Oktober einPromotion-Team an den dortigen Hochschulen auf Werbetour, umaufzuzeigen, welche Perspektiven es in Bochum gibt. Begleitend werdenKampagnenmotive in der Außenwerbung zu sehen sein. Hierfür wurdenKöpfe aus den vier teilnehmenden Unternehmen als Comic-Charaktere imStil der "Avengers" mit ihren Superkräften bzw. Kernkompetenzenillustriert. Auf City-Light-Postern, Großflächen und Ganzsäulenrepräsentieren die vier Shootingstars als Superhelden den StandortBochum. Flankiert wird die Kampagne durch Werbemaßnahmen in denOnline-Medien, Social Media-Aktionen, auf Spotify, durchFlyerverteilung, Anzeigen in Studierendenzeitungen und mit Werbungauf Skripten. "Wir können selbstbewusst auftreten. Wir wollen da auchgar nicht schüchtern sein, sondern offen kommunizieren, was Bochumkann", unterstreicht Christian Gerlig, Leiter der AbteilungKommunikation bei Bochum Marketing.Von Bochum nach Mallorca und BostonDie vier Unternehmen werden ab dem 9. November wöchentlich in vierSonderveröffentlichungen vorgestellt. Die vierseitigen Broschüren imTageszeitungsformat liegen der Gesamtausgabe der WAZ Bochum bei.Zusätzlich gehen jeweils 100.000 Exemplare in die freie Verteilung.Im Rahmen von Gewinnspielen können Bochumer einen exklusiven Blickhinter die Kulissen der Unternehmen gewinnen. Die ersten Teilnehmerkonnten sich Ende September bereits über einen Besuch in derBoxengasse der Hochschule Bochum bei der Solarcar-Europameisterschaftin Belgien freuen und hautnah miterleben, wie zwei der SonnenautosMedaillen abräumten. Auch bei den anderen Firmen warten exklusiveErfahrungen, die sogar eine Anstellung nach sich ziehen könnten:9elements lädt seine Gewinner im kommenden Jahr zu einem viertägigen"Ideation"-Workshop nach Mallorca ein, bei dem die Zukunft desInternets auf dem Programm steht. Physec veranstaltet einen Hack-Daymit einem Meet & Greet mit den besten Hackern. Bei dem Schnuppertagwird erklärt, welche Sicherheitsmaßnahmen notwendig sind und was zubeachten ist, um ein Eindringen von außen in ein Kommunikationsgerätzu verhindern. Kairos bietet jungen Nachwuchskräften einen Traumjoban und lädt zum Speeddating ein, mit der Möglichkeit, zu einemProjekt mit nach Kanada oder in die USA zu reisen. Die alsGewinnspiel angelegten Wettbewerbe sind bereits angelaufen.Shootingstar der WissensarbeitIn Bochum gehen Arbeit und Wissen ineinander über. Mit derRuhr-Universität, den acht Hochschulen, dem Gesundheitscampus und demHorst-Görtz-Institut ist eine hervorragende Ausbildung garantiert.Und nicht nur das: Durch die große Ballung an Fachkräften siedelnsich auch immer mehr Unternehmen in Bochum an; zudem haben etlicheStudierende ihre Ideen für eigene Start-ups entwickelt. Arbeit inBochum hat sich gewandelt, die Stadt ist in Deutschland zu einemVorreiter vor allem bei den Themen IT-Sicherheit,Gesundheitswirtschaft und Solarfahrzeugen geworden. Ein echterShootingstar eben. In den entsprechenden Branchen hat sich das schonlängst herumgesprochen; die Jahreskampagne soll dafür sorgen, dassBochums neue Stärken niemandem verborgen bleiben. Das hat auch beiden bisherigen Aktionen der Marke Bochum gut geklappt. Mehr dazu gibtes auf www.bochum-vonhieraus.de.Die Marke BochumMit dem Markenkern "Wissen, Wandel, Wir-Gefühl" und seinen vierBereichsmarken Talentschmiede im Ruhrgebiet, Shootingstar derWissensarbeit, Hotspot der Live-Kultur und Großstadt mit Lebensgefühlsoll Bochums neue Identität auf den Punkt gebracht und in dasBewusstsein der Menschen gerückt werden. Das neue Logo besteht auseinem aufgeschlagenen Buch mit Unterstrich und dem Schriftzug"Bochum" in blauer Farbe. Mit Bezug auf das Bochumer Stadtwappen, dasaus einem geschlossenen Buch besteht, öffnet sich das Logo, um neueKapitel der Stadtgeschichte zu schreiben. Die Stadt Bochum und BochumMarketing, die den zweijährigen Markenbildungsprozess betreut hat,führten 2015 mit einer Kampagne die neue Marke ein.Jahresthemen repräsentieren Bochums IdentitätBei der Einführung der Stadtmarke haben sich vier Kernkompetenzenabgezeichnet, welche die Bochum Marketing GmbH als Jahresthemenbewirbt. Nach den Leitthemen "Hotspot der Live-Kultur" und"Talentschmiede im Ruhrgebiet" ist "Shootingstars der Wissensarbeit"das dritte Jahresthema, das die Marketing-Experten bewerben. Die neueStadtmarke ist in Bochum überall präsent; "allerdings braucht es vielZeit und Geduld, bis sich alte Vorurteile abgebaut haben und sich dasneue Image auch in den Köpfen der Menschen festsetzt", so ChristianGerlig. Deswegen dreht die Bochum Marketing GmbH ordentlich dieWerbetrommel - innerhalb und außerhalb der Stadtgrenzen.Die Bochum-StrategieAuf Grundlage der Stadtmarke wurde die "Strategie 2030"entwickelt, die um die Kompetenz "Vorreiter modernenStadtmanagements" erweitert worden ist. Die Bochum-Strategie soll alsgesamtstädtischer Handlungsrahmen zu einer positiven sozialen,wirtschaftlichen, demografischen und ökologischen Entwicklung derStadt wesentlich beitragen. Sie ist Leitbild und Kompass zugleich undwird durch konkrete Kernaktivitäten inhaltlich gestärkt. Mehr dazugibt es auf www.bochum.de.Bochum Marketing GmbHDie Bochum Marketing GmbH ist ein Unternehmen mit 65Gesellschaftern, bestehend aus der Stadt Bochum undWirtschaftspartnern. Geschäftsführer ist seit März 2012 MarioSchiefelbein (53 Jahre). Thomas Weckermann (60 Jahre) ist seit 2002Prokurist der Organisation. Gemeinsames Ziel ist, den gelungenenWandel Bochums von der Industriestadt zur modernen Metropole imHerzen Europas zu sichern und auszubauen. Mit umfangreichenAktivitäten in den Geschäftsfeldern Tourismus, Stadtmarketing,Veranstaltungsmanagement, Hochschulmarketing und Kommunikationengagiert sich die Bochum Marketing GmbH mit ihren Gesellschafternauf breiter Basis für das Wohl Bochums. 