Bobst erstrahlt in hellem Glanz!

explosive Neuigkeiten gab es in der letzten Woche von Bobst, denn hier sorgte die Nachricht, dass das Unternehmen im 1. Halbjahr die Markterwartungen übertroffen hat, für große Freude bei den Anlegern. Denn der Umsatz stieg um 14,3%, wohl nicht zuletzt durch die Übernahme des italienischen Druckmaschinen-Herstellers Nuova Gidue und die Branchenmesse Drupa.

Gewinneinbruch trotz Erfolg? Der Gewinn von Bobst brach aber trotz der guten Nachrichten um zwei Drittel ein, wobei Bobst im Vorjahr auch von einer Steuergutschrift in Höhe von 8,1 Mio SFr profitiert hat. Das operative Ergebnis stieg dafür um 22,4% auf 18 Mio SFr.

Wachstum auf ganzer Linie! Bobst konnte in allen Regionen wachsen und Wachstumstreiber unter den Sparten waren Sheet-fed und das Service-Geschäft. Der Bereich Web-fed hat zwar etwas schwächer abgeschnitten, dank Nuova Gidue jedoch trotzdem besser als erwartet. Hier trug die Akquisition 14,9 Mio SFr zum Sparten-Umsatz bei.

Jahresprognose erhöht! Die Jahresprognose hatte das Unternehmen schon bei Veröffentlichung der Halbjahreszahlen erhöht, in den folgenden Monaten liefen die Geschäfte jedoch so gut, dass der Konzern im November seine Ziele erneut nach oben schraubte und nun einen Umsatz von mehr als 1,4 Mrd SFr, eine operative Marge von 7% und einen höheren Nettogewinn in Aussicht stellt. Auch konnte das mittel- bis langfristige Margenziel von mindestens 8% bestätigt werden, welches bereits 2018 erreicht werden könnte.

Potential Afrika! Ein besonders hohes Wachstumspotenzial sieht Bobst trotz politischer Risiken in Afrika, wo sich der Umsatz schon im 1. Halbjahr auf 29 Mio SFr mehr als verdreifacht hat. Nun wurde sogar im nigerianischen Lagos eine neue Niederlassung eröffnet.

Kann Bobst seine Pläne wie gewünscht umsetzen? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

