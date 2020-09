Bobst Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Bobst konnte 2019 den Umsatz des Vorjahres nur knapp überbieten. Der Gewinn konnte trotzdem um 7,1% auf 68 Mio SFr gesteigert werden. Regional konnten geringe Verluste in Europa und Asien durch das Wachstum in Amerika ausgeglichen werden. In den Sparten sind kaum Abweichungen zu verzeichnen. In einer Stellungnahme zur Corona-Krise erwartet Bobst einen Verlust im 1. Halbjahr. Die Pandemie hat zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



