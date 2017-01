Bobby-Car-Hersteller nach Neuordnung mit Umsatzplus

FÜRTH (dpa-AFX) - Der Bobby-Car-Hersteller Simba Dickie will nach einer knapp dreijährigen Umbauphase wieder Vollgas geben.



Der Spielwarenkonzern hoffe dabei für die nächsten fünf Jahre auf kräftige Umsatzsteigerungen, sagte Firmeninhaber Michael Sieber am Donnerstagabend am Firmensitz Fürth im Vorfeld der Internationalen Spielwarenmesse. "Wir werden angreifen und dabei das eine oder andere Tor machen", betonte der Konzernchef.

Firmenzukäufe schloss er dabei nicht gänzlich aus. Aktuell stehe aber eine Übernahme nicht an. Vielmehr gehe es ihm bei seiner Fünfjahres-Strategie um ein organisches und nachhaltiges Umsatzwachstum. "Ich will keine Umsatzsteigerung mit dem Brecheisen und um des reinen Wachsens Willen", betonte der 60 Jahre alte Firmenchef. 2016 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 640 Millionen Euro - vier Prozent mehr als 2015./kts/DP/stb