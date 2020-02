Bob Dylans gefeierte Whiskey-Sammlung, Heaven's Door Spirits(TM), kündigte Expansion in Europa an

Nashville, Tennessee (ots/PRNewswire) - Die neue amerikanischeSuper-Premium-Whiskey-Marke Nr. 1* ist jetzt in Großbritannien, Deutschland unddarüber hinaus erhältlich.Heaven's Door (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2716743-1&h=2423699372&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2716743-1%26h%3D3530922323%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.heavensdoor.com%252F%26a%3DHeaven%2527s%2BDoor&a=Heaven%27s%C2%A0Door), eine von Bob Dylan und Spirits Investment Partners (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2716743-1&h=2981946241&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2716743-1%26h%3D3586770537%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.spiritsinvestmentpartnership.com%252F%26a%3DSpirits%2BInvestment%2BPartners&a=Spirits+Investment+Partners) kreierte Sammlung amerikanischerWhiskeys, weitet ihre globale Präsenz auf Großbritannien und Deutschland aus.Heaven's Door wurde 2018 in den USA eingeführt, ist seit seiner Gründungweltweit vielgepriesen und hat bei den wichtigsten Spirituosenwettbewerbenhöchste Auszeichnungen erhalten, unter anderem beim LondonerSpirituosenwettbewerb 2019 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2716743-1&h=2424146830&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2716743-1%26h%3D2971372589%26u%3Dhttps%253A%252F%252Flondonspiritscompetition.com%252Fen%252Fblog%252Fnews-3%252Fsinger-songwriter-bob-dylans-whiskey-wins-best-spirit-of-the-year-at-london-spirits-competition-168.htm%26a%3D2019%2BLondon%2BSpirits%2BCompetition%252C&a=Londoner+Spirituosenwettbewerb+2019), bei dem der Heaven'sDoor-Doppelfasswhiskey als "Whisky of The Year", "Spirit of The Year byQuality", "Spirit of The Year by Value" und "Best in Show" ausgezeichnet wurde.Angesichts der ständig steigenden Nachfrage von Verbrauchern und Einzelhändlern,insbesondere Dylans etablierter Fangemeinde in Übersee, freut sich Heaven's Doordarauf, nun mit seinem ersten Trio amerikanischer Whiskeys den europäischenMarkt zu erschließen."Dies ist ein aufregender Meilenstein für uns, wenn wir Heaven's Door nachGroßbritannien und Deutschland bringen, wo Bob Dylan vor mehr als 55 Jahrenseine erste Europa-Tournee überhaupt startete", so Marc Bushala, CEO vonHeaven's Door Spirits.Vor zwei Jahren erstmals mit großem Erfolg eingeführt und in dieser kurzen Zeitmit mehr als 35 globalen Auszeichnungen bedacht, steht Heaven's Door für dieperfekte Verschmelzung von Kunst und Handwerk. Das internationaleProduktportfolio von Heaven's Door umfasst einen Tennessee Straight Bourbon (84Proof, 700 ml), einen Double Barrel Whiskey (100 Proof, 700 ml) und einenStraight Rye Whiskey, der in Zigarrenfässern aus den Vogesen in Frankreichgereift ist (86 Proof, 700 ml). Jede Flasche zeigt Designelemente von Bob Dylanseinzigartigen Eisenskulpturen.Das Heaven's Door-Produktportfolio ist jetzt auch in Großbritannien, Deutschlandund in Kanada erhältlich (750 ml). Wenn Sie Heaven's Door-Whiskey kaufenmöchten, wenden Sie sich an Ihren Spirituosenhändler vor Ort oder besuchen Sieeine der folgenden Websites, um online zu bestellen:Großbritannien- www.amazon.co.uk- www.thewhiskyexchange.com- www.masterofmalt.comDeutschland- www.weinquelle.com/- www.whisky.deKanada- www.bcliquorstores.com- www.lcbo.com- www.mynslc.comHeaven's Door wird in Großbritannien und Irland von der DRINKSOLOGY Group und inDeutschland von der Schlumberger GmbH & Co KG vertrieben.Weitere Informationen über die Marke finden Sie auf www.heavensdoor.com oder aufInstagram (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2716743-1&h=1828167817&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2716743-1%26h%3D4108522776%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Fheavensdoorwhiskey%252F%26a%3DInstagram&a=Instagram), Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2716743-1&h=3459831510&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2716743-1%26h%3D122832213%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FHeavensDoorWhiskey%26a%3DFacebook&a=Facebook) oder Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2716743-1&h=1347300242&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2716743-1%26h%3D2526823270%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fheavensdoorwsky%26a%3DTwitter&a=Twitter).Informationen zu Heaven's Door Spirits, LLC:Heaven's Door Spirits ist eine Kollaboration zwischen dem legendären KünstlerBob Dylan und Spirits Investment Partnership ("SIP"). Heaven's Door Spirits istBob Dylans erste und einzige Partnerschaft mit einer Verbrauchermarke in seinen50 Jahren als weltweite Kulturikone, was diese Zusammenarbeit einzigartig undwichtig macht - ein echtes Zusammenspiel von Kunst, Handwerk und Handel.Website: www.heavensdoor.com.Informationen zur DRINKSOLOGY GroupWhen We Are Giants, das in Großbritannien und Irland ansässige Vertriebs- undEntwicklungsunternehmen, ist ausschließlich in der Spirituosenbranche tätig. AlsTeil der renommierten DRINKSOLOGY®-Gruppe, die 2009 von Steven Pattison undRichard Ryan gegründet wurde und als Pionierunternehmen an der Spitze derPremium-Getränkebranche steht, hat When We Are Giants Zugang zu einer Vielzahlvon Disziplinen, vom Marketing bis hin zur Logistik. When We Are Giantsvertreibt mehr als 20 Marken in Großbritannien und Irland und hat mitgleichgesinnten Agenturmarken wie dem Spirited Union-Sortiment an Rum undPorter's Gin sowie mit eigenen Marken wie Jawbox Small Batch Gin, dem IrishWhiskey-Sortiment von Kirker & Greer, Bowsaw American Whiskey und demGinato-Sortiment an Gins aus Italien zusammengearbeitet. www.whenwearegiants.com@whenwearegiants (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2716743-1&h=837902946&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2716743-1%26h%3D3155609550%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Fwhenwearegiants%26a%3D%2540whenwearegiants&a=%40whenwearegiants)Informationen zu Schlumberger GmbH & Co KGDie Schlumberger Vertriebsgesellschaft mbH & Co KG mit Firmensitz in Meckenheimist eines der führenden Vertriebsunternehmen für Wein, Sekt, Spirituosen dergehobenen Kategorie in Deutschland. Seit 1970 ist Schlumberger ein kompetenterPartner der Gastronomie, des gehobenen Wein- und Spirituosenfachhandels undexklusiver Kaufhäuser. Das Angebot umfasst mehr als 1.200 ausgewählte Produkte.Viele hochwertige Weine aus den wichtigsten Anbaugebieten der Welt sowie eineexklusive Kollektion erstklassiger internationaler Spirituosen. Ein Team aus 80Mitarbeitern in der Holding und ihren Tochtergesellschaften, der SchlumbergerVertriebsgesellschaft GmbH & Co KG, A. Segnitz & Co. GmbH und Bremer Weinkolleg,und eine Vertriebsorganisation aus erfahrenen Vertriebsleitern unddeutschlandweiten Vertretungen sorgen stets für eine professionelle undindividuelle Betreuung und Beratung der Kunden.Informationen zu Bob Dylan:Bob Dylan gilt allgemein als einer der einflussreichsten und bahnbrechendstenKünstler der Welt. In den Jahrzehnten seit er Anfang der 1960er Jahre über dieNew Yorker Folk-Musik in Greenwich Village ins öffentliche Bewusstsein getretenist, hat Bob Dylan mehr als 125 Millionen Platten verkauft und ein einzigartigesWerk geschaffen, mit einigen der größten und beliebtesten Songs, die die Welt jegekannt hat. Er reist weiterhin jedes Jahr um den Globus und gibt jährlich mehrals 100 Konzerte vor einem Publikum, das sein neues Material mit der gleichenLeidenschaft wie seine Klassiker annimmt. In den letzten Jahren hat seine Arbeitals Autor und Bildkünstler seine Popularität und sein Ansehen weiter gestärkt.Seine weltweit meistverkauften Memoiren, Chronicles Vol. 1, waren 2004 19 Wochenlang auf der Bestsellerliste der New York Times, und mehrere große Ausstellungenseiner Gemälde und Eisentore wurden in den vergangenen Jahren in einigen derrenommiertesten Museen und Galerien der Welt ausgestellt.Bob Dylans Beiträge zu unserer Kultur wurden mit zahlreichen Ehrungen undAuszeichnungen gewürdigt. Im Dezember 2016 erhielt er von der Swedish Academyden Nobelpreis der Literatur "weil er neue poetische Ausdrucksformen innerhalbder großen amerikanischen Song-Tradition geschaffen hat." Und 2012 wurde ihm vonPräsident Barack Obama die höchste zivile Auszeichnung Amerikas, diePresidential Metal of Freedom, verliehen. Neben den 11 Grammy Awards ist Dylanin der Grammy Hall of Fame sechs Mal vertreten. Die Grammy Hall of Fame ehrtAufnahmen von "qualitativer oder historischer Bedeutung", die mindestens 25Jahre alt sind. Bob Dylan hat kürzlich sein 38. Studio-Album, ein Dreifach-Albummit dem treffenden Titel Triplicate herausgebracht.Informationen zu Spirits Investment Partners:Spirits Investment Partners ("SIP") ist ein innovativesSpirituosen-Boutique-Unternehmen, das sich aus einem Team erfahrenerSpirituosenexperten mit Erfahrung in den Bereichen Destillation, Mischung,Brand-Marketing und Finanzen zusammensetzt.©2020 Heaven's Door(TM) Spirits. ©2020 Heaven's Door(TM) Spirits. Bitte gehen Sie "Heaven's Door"verantwortungsvoll mit Alkohol um.*Basierend auf Nielsen Spirits New Whiskey (Markteinführung zwischen 12 und 18Monaten) Verkaufsdaten bis 10/05/19