Bob Dole verstorben – ein Nachruf

Bob Dole, der langjährige Senator aus Kansas, der 1976 als Vizepräsident und 1996 als Präsidentschaftskandidat der Republikanischen Partei kandidierte, ist im Alter von 98 Jahren verstorben.

Der Kriegsheld wurde zum Gesetzgeber: Robert Joseph Dole wurde am 22. Juli 1923 in Russell, Kansas, geboren. Im Herbst 1941 schrieb er sich an der Universität von Kansas ein, verließ aber 1942 die Schule, um dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung