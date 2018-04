Bo'ao, China (ots/PRNewswire) - Peter Sun, Vorstandsvorsitzenderund CEO der Inspur Group, hält anlässlich der Tagung Next Wave ofTechnological Revolution (nächster Schub in der technologischenRevolution) im Rahmen der alljährlichen Konferenz zum Boao Forum am09. April 2018 nachmittags einen Vortrag - in diesem Zusammenhangerklärt er, dass technologische Veränderungen einen neuenWachstumsmotor, neue Geschäftsformen und Industriemodelle schaffen.Die neue technologische Revolution, angeführt durch KI, Big Data undCloud, wird sämtliche Bereiche grundlegend verändern.Peter Sun hebt die fundamentale Bedeutung eines wissenschaftlichenund technologischen Durchbruchs für die weltweite Konjunkturerholunghervor. Er ist der Ansicht, dass aufgrund der raschenWeiterentwicklung der Wissenschaft und Technologie diese denKonjunkturzyklus massiv beeinflussen und sich neue Wachstumsmotoren,Geschäftsformen, Industriemodelle und neue Jobs entwickeln werden.Wissenschaft und Technologie verkürzen den Konjunkturzyklus undminimieren die negative Auswirkung von Wirtschaftskrisen. Die nächstetechnologische Revolution, welche durch Informationstechnologien wieKI, Big Data und Cloud bestimmt wird, wird das bisherigeWirtschaftsmodell in Frage stellen und neu gestalten.Peter Sun zufolge bilden KI, Big Data und Cloud dort ein eisernesDreieck, wo die eng miteinander verwobenen Technologien einanderfördern. KI, Big Data und Cloud stellen in der nächstentechnologischen Revolution drei entscheidende Entwicklungsbereichedar. Ähnlich wie Wasser, Elektrizität und Gas wird Cloud Computing zueiner grundlegenden Ressource für die Gesellschaft und Computer beireduzierten Kosten leistungsstärker und allgegenwärtig machen. DieBig Data-Produktion wird durch Cloud Computing vereinfacht. Big Datawird zur entscheidenden Informationsquelle und zum Nährboden für neueWirtschafts- und Geschäftsformen. Mit den geläufigsten technischenAnwendungen der neuen Ära, Cloud und Data, als Grundlage, wird KI derSchlüssel zum nächsten Schub in der technologischen Revolution. In 10Jahren wird KI in nahezu allen Anwendungen und Diensten präsent sein.Sie wird in sämtlichen Lebensbereichen zum Einsatz kommen und dieEntwicklung intelligenter Szenarien in allen Branchen und Bereichenvorantreiben.Als führender Anbieter von Cloud Computing- und Big Data-Dienstenin China hat Inspur fünf zentrale und 34 kommunaleCloud-Rechenzentren geschaffen und bietet Cloud-Dienste für 138Provinz- oder Kommunalverwaltungen sowie für tausende großeUnternehmen in China. Inspur hat über 40 Provinz- oderKommunalverwaltungen in China bei der Herstellung von BigData-Plattformen unterstützt und über 20.000 staatliche Datenkatalogeeingerichtet. Im Bereich KI-Computing bedient Inspur über 60 % deschinesischen Marktes und unterstützt Baidu, Alibaba und Tencent aufdieser Ebene zu 90 %.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/664721/Peter_Sun.jpgPressekontakt:Meng Xinyi+86-531-8510-6285Original-Content von: Inspur Group, übermittelt durch news aktuell