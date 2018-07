Bo Shen spielt strategische Rolle im Beirat von Plair nach Teilnahme von Fenbushi Capital am Token-Verkauf von Plair

Hongkong (ots/PRNewswire) - Plair ist erfreut, bekanntgeben zukönnen, dass Fenbushi Capital am Token-Vorverkauf der PlairFoundation teilgenommen hat. Bo Shen, Gründer von Fenbushi Capitalund GF Network, wird zudem Mitglied des Beirats von Plair und hilftdabei, ein revolutionäres eSports-Gaming-Umfeld zu schaffen, dasSpieler, Amateur-Gamer, Spielbegeisterte und die Community desBereichs eSports einbindet und belohnt.Bo Shen ist Gründer von Fenbushi Capital und GF Network. Eshandelt sich um den ersten und einen der größten Risikokapitalfondsin China, der sich ausschließlich auf Blockchain-Firmen konzentriert.Fenbushi Capital ist gemäß seiner Absichtserklärung "der festenÜberzeugung, dass Blockchain-Technik eine wichtige Rolle spielenwird, der Weltwirtschaft Transparenz, Effizienz und Robustheit zubringen". Fenbushi Capital teilt die Kernwerte der Plair Foundation,sieht eine strategische Übereinstimmung und die Mittel zur Übernahmeder Branche mit einem Wert von einhundert Milliarden."Wir sind erfreut über die Möglichkeiten, die sich eröffnen. BeideParteien kommen so mit gemeinsamen Zielen und Verbindungen imBlockchain-Bereich weiter. Diese Partnerschaft ist der Beginn einerReihe geschäftlicher Partnerschaften, welche die Plattform von Plairunterstützen und wachsen lassen sollen." - Bo ShenDas Team von Plair baut weiterhin starke Partnerschaften in denBranchen Blockchain und eSports/Gaming auf und sichert sich schnellein großes Segment des allgemeinen Marktes für eSports und Gaming.Wir freuen uns darauf, in den kommenden Monaten weiterePartnerschaften bekanntgeben zu können.Interessierte Parteien sind eingeladen, sich weiter über denToken-Verkauf zu informieren und sich dafür unter www.plair.life zuregistrieren.- Twitter - https://twitter.com/plair_life?lang=en- Reddit - https://www.reddit.com/r/Plair- Offizielles Telegram - http://t.me/plair_life- Medium - http://medium.com/plairlife- Website - http://plair.lifePressekontakt:Elaine Tsang; elaine@plair.life; +852-5629-2001Original-Content von: Plair Life, übermittelt durch news aktuell