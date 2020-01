BoE-Chef Carney schließt geldpolitische Lockerung nicht aus

LONDON (dpa-AFX) - Der scheidende Chef der britischen Notenbank, Mark Carney, hat eine mögliche Lockerung der Geldpolitik zur Absicherung der konjunkturellen Entwicklung ins Spiel gebracht.



In einer Rede anlässlich einer Arbeitstagung der Bank of England (BoE) zu den künftigen geldpolitischen Zielen sagte Carney am Donnerstag, dass weitere Anreize möglicherweise erforderlich seien, um die Erholung zu sichern. Zu dieser Frage gebe es auch eine Debatte innerhalb des geldpolitischen Entscheidungsgremiums.

In Großbritannien liegt der Leitzeit seit mehr als einem Jahr bei 0,75 Prozent. Zuletzt hatten zwei Mitglieder des geldpolitischen Rates der Notenbank für eine Zinssenkung gestimmt. Am Devisenmarkt reagierte das britische Pfund mit Kursverlusten auf die Aussagen von Carney.

Der Notenbankchef, der im März aus dem Amt scheiden wird, sagte weiter, dass sich die Wirtschaft zuletzt nur schleppend entwickelt habe. Außerdem liege die Inflation unter dem angepeilten Ziel von zwei Prozent. Neben einer schwächeren Weltwirtschaft wird die zweitgrößte Volkswirtschaft Europas auch durch den bevorstehenden Brexit gebremst./jkr/jsl/jha/