BoC kauft deutschen Fachverlag

Düsseldorf, Wien, Zürich (ots) -Düsseldorf / Wien / Zürich - Die Bureau of Communication GmbH (BoC) hat die PR-Journal Verlag GmbH, und damit das führende Online PR- und Kommunikations-Medium im deutschsprachigen Raum, übernommen. Über die Branchengrenzen hinaus ist der Verlag unter anderem für sein jährlich erscheinendes Agentur-Ranking bekannt."Im 18. Jahr nach der Gründung des 'PR-Journals' ist es uns gelungen, einen entscheidenden Schritt zur Zukunftssicherung zu unternehmen." Mit diesen Worten kündigte der inzwischen 78 Jahre alte Gerhard Pfeffer, Gründer und Herausgeber des "PR-Journal Verlags", an, die wirtschaftliche Verantwortung für seinen Verlag in neue Hände zu legen. So habe er die Anteile der PR-Journal Verlag GmbH zu 100 Prozent an das Unternehmen BoC des erfahrenen Marken- und Kommunikationsexperten und Branchenkenners Ernst Primosch verkauft."Mit der BoC und Ernst Primosch", so Pfeffer weiter", "den ich seit vielen Jahre kenne und persönlich sehr schätze, bekommt der PR-Journal Verlag neue Perspektiven für eine erfolgreiche Zukunft. Darüber freue ich mich sehr."Primosch gilt als erfahrener europäischer Marken- und Kommunikationsberater. Er hat in Europa, den USA und Asien auf Industrie-, Verbands- und Beratungsseite gearbeitet. Seine Beratungskarriere entfaltete er vor rund zehn Jahren als CEO von Hill+Knowlton Strategies und als CEO von Edelman. Beide Marken- und Kommunikationsberatungen hat reorganisiert und erfolgreich geführt. Zuvor zeichnete Primosch bei Henkel weltweit als Global Vice President für die Bereiche Corporate Brand Management, Communications und CSR verantwortlich.Im Jahr 2019 hat Primosch dann mit dem BoC ein neues, international angelegtes Netzwerk gegründet, das auf einem "Top-Level" Beratungsleistungen anbietet und neben dem Stammsitz in Wien mit Standorten unter anderem in Düsseldorf, Frankfurt und Zürich breit aufgestellt ist."Wir werden das Lebenswerk von Gerhard Pfeffer, der Herausgeber bleibt, nicht nur fortführen", so Primosch "sondern das ohnehin schon breite Angebot auf www.pr-journal.de in den nächsten Monaten um neue Informationsdienste und Services für die dynamische Kommunikationsbranche in der DACH-Region erweitern."Mit dem Kauf einher geht auch die Verlegung des deutschen Verlagssitzes von Siegburg nach Düsseldorf.Pressekontakt:Ernst PrimoschBoC - Bureau of Communication GmbHErnst.Primosch@BureauofCom.comTelefon +49 173 5303294www.BureauofCom.comOriginal-Content von: BoC - Bureau of Communication GmbH, übermittelt durch news aktuell