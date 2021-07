Bmw: Das ist ein Hammer

Der Bmw-Kurs wird am 07.07.2021, 17:30 Uhr an der Heimatbörse Xetra mit 86.38 EUR festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Automobilhersteller".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Für die Bmw sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 4 Buc, 11 Hold, 4 Sell-Einstufungen vorliegen. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 4 Hold, 1 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Hold". Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Bmw. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 95,21 EUR. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 10,67 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 86,03 EUR notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 9,84 ist die Aktie von Bmw auf Basis der heutigen Notierungen 63 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Automobile" (26,75) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Bmw im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Bmw. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere "Buy"-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu acht Signalen (0 Sell, 8 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein "Buy" Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Bmw?

Wie wird sich Bmw nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Bmw Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Bmw Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken