Bmw: Tief bewertet?

Für die Aktie Bmw aus dem Segment "Automobilhersteller" wird an der heimatlichen Börse Xetra am 27.04.2021, 09:46 Uhr, ein Kurs von 86.03 EUR geführt.

Unser Analystenteam hat Bmw auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Bmw liegt bei 56,01, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Bmw bewegt sich bei 48,7. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

2. Analysteneinschätzung: Bmw erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 17 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 5 "Buy"-, 9 "Hold"- und 3 "Sell"-Meinungen zusammen. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Bmw aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (3 Buy, 5 Hold, 2 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (85,82 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -1,11 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 86,79 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Hold"-Empfehlung dar. Bmw erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

3. Dividende: Bmw schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Automobile auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,14 % und somit 0,42 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,56 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Hold".

