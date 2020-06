Bluware unterzeichnet neue Vereinbarung mit BP, um einen innovativen Deep-Learning-Arbeitsablauf in der Interpretation von Untergrunddaten zu unterstützen

Finanztrends Video zu BP



Houston (ots/PRNewswire) - Bluware Corp, die Plattform für digitale Innovation, die es der Öl- und Gasindustrie mithilfe von Deep Learning ermöglicht, Initiativen für den digitalen Wandel zu beschleunigen, freut sich sehr, eine neue Vereinbarung mit BP (NYSE: BP) bekanntgeben zu können. Bluwares Technologie wird BP helfen, bei der Umsetzung von Produkten für seismische Interpretation Qualität und Tempo zu steigern."BP ist sich der erheblichen Effekte bewusst, die Fortschritte im Bereich digitaler Technologie mit sich bringen können. Und wir freuen uns sehr, Bluware InteractivAI(TM) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2814818-1&h=956441293&u=ht tps%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2814818-2%26h%3D421019 015%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fbluware.com%252Fgeoscience-solutions%252Finteracti vai%252F%26a%3DBluware%2BInteractivAI%25E2%2584%25A2&a=Bluware+InteractivAI%E2%8 4%A2) implementieren zu können - eine neue und innovative Deep-Learning-Technologie, die die Fähigkeit unserer Geowissenschaftler erweitern wird, die Interpretation von Untergrunddaten zu beschleunigen", so Ahmed Hashmi, Upstream Chief Digital and Technology Officer bei BP.Große Sätze seismischer Daten sind in Arbeitsabläufen schwer zu bewegen und zu verwenden; auch ist ihre Interpretation zeitaufwändig. InteractivAI, unterstützt durch die Cloud-native Datenumgebung Bluware Volume Data Store (VDS(TM)) (https: //c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2814818-1&h=3319509394&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2F c%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2814818-2%26h%3D3463860361%26u%3Dhttps%253A%2 52F%252Fbluware.com%252Fdata-solutions%252Fvds%252F%26a%3DBluware%2BVolume%2BDat a%2BStore%2B(VDS%25E2%2584%25A2)&a=Bluware+Volume+Data+Store+(VDS%E2%84%A2)) , ermöglicht es, detaillierte Interpretationsaufgaben zu beschleunigen. Mit dem Werkzeug können Geowissenschaftler Deep-Learning-Ergebnisse nun interaktiv trainieren und korrigieren und damit Arbeitsabläufe struktureller Interpretation deutlich verbessern."Wir freuen uns sehr, Teil von BPs Zielen für digitale Innovation zu sein - indem wir im Bereich ihrer Untergrund-Arbeitsabläufe deutlichen Nutzen und ein besseres Nutzererlebnis ermöglichen", so Dan Piette, CEO von Bluware.Informationen zu Bluware Corp.Bluware versetzt Öl- und Gasfirmen in die Lage, die herausforderndsten Ziele in der Welt der Petrotechnik zu lösen. E&P-Firmen nutzen Bluware, um mithilfe von Cloud Computing und Deep Learning für Untergrunddaten-Anwendungen und -Arbeitsabläufe bislang undenkbare Arbeitsabläufe zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.bluware.com/ (https://c212.net/c/link /?t=0&l=de&o=2814818-1&h=1133511841&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3 D0%26l%3Den%26o%3D2814818-2%26h%3D402816905%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bluwar e.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bluware.com%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.bl uware.com%2F) .Pressekontakt:Alexandra Maxwell+1 713.335.1500info@bluware.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/134464/4611046OTS: Bluware Corp.Original-Content von: Bluware Corp., übermittelt durch news aktuell