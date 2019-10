Blutzuckermessgeräte aus der Apotheke sind präzise (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Bei der Wahl eines Blutzuckermessgeräts ist in erster Linieentscheidend, dass es genau genug misst. "Bei Produkten aus derApotheke ist das sicher gewährleistet, bei solchen aus dem Discounternicht unbedingt", erläutert Apotheker Ralph Laves aus München imApothekenmagazin "Diabetes Ratgeber". "Wichtig für Patienten, dieihre Streifen selbst bezahlen: Je nach Gerät sind die Teststreifenunterschiedlich teuer."Manche Geräte zeigen laut Laves an, ob die Werte einem deutlichenTrend nach oben oder unten folgen. Andere seien wiederum sehr einfachin der technischen Handhabung. Allen gemeinsam sei, dass sie über eingut lesbares Display verfügten. "Für Menschen mit Sehbehinderung gibtes 'sprechende' Geräte, die den gemessenen Wert ansagen."In seiner neuen Serie "Diabetes-Basiswissen" erklärt der "DiabetesRatgeber" zum Auftakt, wie man korrekt Blutzucker misst und wie vieleTeststreifen Patienten pro Quartal zur Verfügung stehen.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 10/2019 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.dewww.diabetes-ratgeber.netOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell