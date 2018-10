Blutzuckermessen für unterwegs: Contour Next Sensoren gibt es jetzt auch einzelnverpackt (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Next":

Leverkusen (ots) -Ab sofort sind die bekannten und bewährten Contour Next Sensorenvon Ascensia Diabetes Care Deutschland zusätzlich in einer neuen,praktischen Verpackungseinheit verfügbar: Eine wiederverschließbareKartonage enthält 25 einzelnverpackte Blutzuckerteststreifen.Luftdicht verschweißt ist jeder Sensor optimal vor Schmutz undanderen Umwelteinflüssen geschützt. Nach der Blutzuckermessung kanner einfach und hygienisch in der Folienverpackung entsorgt werden.Die Contour Next Sensoren zeichnen sich von je her durch einebesonders hohe Messgenauigkeit aus und sind mit allen Contour NextBlutzuckermessgeräten (BZMG) kompatibel.Besonders praktisch für unterwegs"Viele Menschen mit Diabetes wünschen sich kleinereVerpackungsgrößen für ihre Teststreifen. Neben der 25er Sensordosebieten wir nun auch 25 einzelnverpackte Contour Next Sensoren an.Diese sind ideal zum Mitnehmen und vermitteln das gute Gefühl, immereinen Ersatzteststreifen dabei zu haben", erklärt Frauke Althaus,Brand Managerin Ascensia Diabetes Care Deutschland. Die einzelnenContour Next Sensoren lassen sich an der Perforation derFolienverpackung ganz einfach Stück für Stück abtrennen und passenkomfortabel in jede noch so kleine Handtasche. In der Handyhülle, inder Geldbörse oder ganz diskret in der Jackett-Tasche - im Alltag undin der Freizeit ist ein hygienisch verpackter Teststreifen immerunkompliziert zur Hand. Luftdicht eingeschweißt sind die Contour NextSensoren vor Umwelteinflüssen wie Staub, Schmutz oder Feuchtigkeitoptimal geschützt.Hygienisch entsorgenBesonders praktisch: Der Sensor kann mittels der geöffnetenFolienverpackung direkt in das BZMG gesteckt und nach der Messungeinfach mithilfe der Folie aus dem Messgerät gezogen werden. So mussder Teststreifen nicht mit den Händen berührt werden und lässt sichhygienisch entsorgen. Egal ob einzelnverpackt oder lose in der großenVorratsdose - die Contour Next Sensoren sind weltweit mit allen BZMGder Contour Next Generation kompatibel. Dank der intelligentenNachfülloption der Contour Next Sensoren kann sogar derTeststreifenverbrauch reduziert werden(1): Sollte die Blutprobe ausdem Finger einmal zu gering sein, lässt sich innerhalb von 60(Contour Next One BZMG) bzw. 30 Sekunden (alle übrigen BZMG derContour Next Generation) erneut Blut auf denselben Sensor auftragen.Gewohnt messgenauMenschen mit Diabetes können sich jederzeit auf die hohe Qualitätder Contour Next Sensoren und der dazugehörigen BZMG verlassen. Sieentsprechen dem höchsten technologischen Stand und zeichnen sichdurch eine besonders hohe Messgenauigkeit aus: In Studien lag dieAbweichung der Messwerte zum Referenzwert bei allenBlutzuckermesssystemen (BZMS) der Contour Next Generation in einemToleranzbereich von maximal ± 10 % bzw. ± 10 mg/dl (0,56mmol/l).(2,3,4) Die von Patienten mit dem Contour Next One BZMSgemessenen Blutzuckerwerte wichen in 95 % der Fälle sogar nur um ±8,4 % oder ± 8,4 mg/dl bzw. 0,5 mmol/l vom Referenzwert ab - damitmisst das Contour Next One BZMS fast doppelt so genau wie von der DINEN ISO 15197:2015 gefordert.(4,5) Die Contour Next Sensoren sindaußerdem stabil gegenüber Medikamenten, Temperatur, vielenBlutbestandteilen und anderen Faktoren, die den Messwert beeinflussenkönnen. Neben einer einfachen Handhabung stehen die Messsysteme derContour Next Generation somit für eine hohe Sicherheit in derDiabetestherapie.Mehr Informationen zur Blutzuckerselbstkontrolle erhalten Sie imInternet unter www.diabetes.ascensia.de oder beim Ascensia DiabetesService unter der kostenfreien Service-Hotline 0800/50 888 22.Über Ascensia Diabetes CareAscensia Diabetes Care ist ein globales, auf Diabetes Carespezialisiertes Unternehmen, welches Menschen mit Diabetes dabeiunterstützt, ihre Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen und einehöhere Lebensqualität zu ermöglichen. Wir nutzen unsere Innovationenund Expertise, um qualitativ hochwertige Lösungen und messgenaueSysteme zu entwickeln, die einen einfachen und positiven Unterschiedim täglichen Leben von Menschen mit Diabetes machen.Der Kern unseres Portfolios sind die bewährten Contour® NextBlutzuckermesssysteme. Unsere Produkte vereinen fortschrittlicheTechnologien mit anwenderfreundlicher Funktionalität, um Menschen mitDiabetes im Umgang mit ihrem Diabetes zu unterstützen. Wir engagierenuns für eine kontinuierliche Forschung, Innovation und dieWeiterentwicklung neuer Produkte. Als verlässlicher Partner in derDiabetes Care Industrie arbeiten wir eng mit medizinischenFachkräften und weiteren Partnern zusammen - zum einen, umsicherzustellen, dass unsere Produkte die höchsten Standards anPräzision und Richtigkeit und damit hohe Messgenauigkeitgewährleisten und zum anderen, um unser Geschäft mit größterIntegrität führen zu können.Ascensia Diabetes Care entstand 2016 durch den Verkauf von BayerDiabetes Care an PHC Holdings Ltd (vormals Panasonic HealthcareHoldings Co., Ltd). Die Produkte von Ascensia Diabetes Care werdenweltweit in mehr als 125 Länder verkauft. Ascensia Diabetes Carebeschäftigt mehr als 1.700 Mitarbeiter in 31 Ländern.Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unterwww.diabetes.ascensia.de.Mehr Informationen zur Pressemitteilung erhalten Sie unterwww.diabetes.ascensia.de/aktuelles/news.Ascensia, das Ascensia Diabetes Care-Logo und Contour sind Markender Ascensia Diabetes Care Holdings AG.Vertrieb der Contour Next BlutzuckermessgeräteAlle Blutzuckermessgeräte der Contour Next Generation können vonMenschen mit Diabetes über den Ascensia Diabetes Service unter0800/508 88 22, auf www.diabetes.ascensia.de sowie per E-Mail(info@ascensia.de) gegen Beantwortung und Zurücksendung einesFragebogens kostenfrei bestellt werden. 