Bluttest auf Demenz: Jeder Zweite sieht Vorteile (FOTO)

Wiesbaden (ots) -Werde ich bis ins hohe Alter gesund bleiben? Und was, wenn nicht?Was bedeutet Krankheit im Alter für den Einzelnen und dessenLebensplanung? Ein Ansteigen der Lebenserwartung stellt unserGesundheitssystem wie jeden Einzelnen vor die Herausforderung,ausreichend Vorsorge zu leisten. Prognosen der Deutschen AlzheimerGesellschaft e.V. zufolge werden 2050 rund 3 Millionen Menschen inDeutschland an Demenz erkrankt sein. Ist kein Durchbruch bei Therapieund Prävention in der Forschung zu verzeichnen, wird diese ZahlRealität. Ein Konsortium aus Industrie und Wissenschaft forschtderzeit an einem Bluttest, der Auskunft geben soll über eine möglicheErkrankung an Altersdemenz. Die Vor- und Nachteile eines solchenTests wägten über 1.000 Befragte aus deutschen Haushalten ab.Ergebnisse der repräsentativen Umfrage finden sich im aktuellenAbbVie Healthcare Monitor.Befragte sehen positiven Nutzen vor allem bei LebensplanungEin Großteil der Befragten sieht einen Planungsvorteil bei einemBluttest auf Altersdemenz. Jedoch waren die Befragten bei der Fragegespalten, ob sie überhaupt einen solchen Test machen würden. DieHälfte der Teilnehmer beantwortete dies jedoch positiv und würde sichmit dem Ergebnis auseinandersetzen wollen. Befragte unter 40 Jahrensahen durch den Test den Vorteil einer besseren Lebensplanung,besonders in den Bereichen Pflegevorsorge, Wohnsituation undBerufsplanung. Dies könnte damit zusammenhängen, dass sich dieseAltersgruppe vermehrt in der Familien- und Lebensplanung befindet.Dass sich grundsätzlich Planungsvorteile ergeben, meinen jedoch auchdie Befragten, die den Bluttest nicht machen würden.Angst vor Ausgrenzung bei Älteren stärker ausgeprägtLediglich 16 Prozent fürchten, im Falle eines positivenTestergebnisses vom familiären Umfeld ausgegrenzt zu werden. BeiBefragten über 50 Jahren liegt dieser Wert mit sechs Prozent etwashöher als der Durchschnitt. Im beruflichen Bereich werden möglichePlanungsvorteile und Ausgrenzungsbefürchtungen von allen Befragtengleich gewichtet. Dies könnte darin begründet sein, dass Altersdemenzin vielen Fällen erst nach Eintritt ins Rentenalter auftritt.Hintergrund zur ErhebungIn repräsentativen Zufallsstichproben wurde im Zeitraum von 15.bis 20. März 2018 telefonisch 1.022 Interviews durchgeführt (CATIDual Frame Omnibus). Eine Auswahl der Befragungsergebnisse wurden imaktuellen AbbVie Healthcare Monitor und in der aktuell erschienenenAusgabe des Newsletters "Gerechte Gesundheit" der PresseagenturGesundheit veröffentlicht.Über den AbbVie Healthcare MonitorDer AbbVie Healthcare Monitor ist eine repräsentative Erhebung zuden Zukunftsfragen des deutschen Gesundheitssystems. Gemeinsam mitKANTAR EMNID erhebt AbbVie monatlich ein Stimmungsbild der deutschenBevölkerung zu wechselnden Themenkomplexen und Meinungstrends. Dasforschende BioPharma-Unternehmen möchte somit Denkanstöße liefern undden gesellschaftspolitischen Dialog zur Innovationsfähigkeit desGesundheitssystems fördern.Forschung im Kampf gegen das VergessenAuch 110 Jahre nach der Entdeckung von Alzheimer gibt dieneurodegenerative Erkrankung Wissenschaftlern immer noch Rätsel auf.Alzheimer kann weder verhindert noch geheilt werden, die derzeitverfügbaren Therapien können lediglich die Verschlechterung derSymptome vorübergehend verlangsamen. 