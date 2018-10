Blutige Pelzkragen unerwünscht: Schauspielerin und Sängerin Natalia Avelon macht sich mit PETA für in der Pelzindustrie missbrauchte Tiere stark (FOTO)

Stuttgart (ots) -Blutige Tatsachen: Für das neue Motiv der TierrechtsorganisationPETA zeigt die erfolgreiche Schauspielerin und Sängerin NataliaAvelon, was sie von Pelz hält. Sie posiert in einem Parka mitaufgesetztem Pelzkragen, aus dem Blut tropft und über ihr Gesichtläuft. Unzählige Tiere in der Pelzindustrie leiden unter demlebensverachtenden Geschäft mit ihrer Haut, werden täglich massivvernachlässigt und brutal getötet. Daher appelliert nun auch NataliaAvelon, keine Tierfelle zu kaufen, auf die Kennzeichnung zu achtenund das Kleidungsstück im Zweifel im Regal liegen zu lassen."Ich bin ein Tierfreund. Mir geht es in erster Linie darum, dassjedes Lebewesen eine Würde hat. Ich sehe es einfach nicht ein, Tiereabzuschlachten, damit ich aus Dekadenz oder aus einer Mode heraushübsch aussehe. Ob es ein Kaninchen ist oder ein Hund, es geht um dasLebewesen an sich - es geht um die Haltung und das Leid, das füreinen kleinen Pelzkragen verursacht wurde", so Natalia Avelon,bekannt für ihre Neuauflage des Hits "Summer Wine", aus dem Kinofilm"Der Schuh des Manitu. Extra Large" und für ihre Darstellung derUschi Obermaier. "Natürlich haben wir eine engere Bindung zu unserenHaustieren, deswegen sind wir wahrscheinlich umso schockierter, wennwir erfahren, dass wir einen Hund auf unserem Jackenkragen tragen.Ebenso brutal und pervers ist es natürlich, einen Fuchs zu tragenoder einen Nerz. Ich würde das nicht trennen. Vielleicht sind wirteilweise zu bequem, um dahinter zu gucken und uns zu informieren.Deswegen sind die PETA-Kampagnen so wichtig. Man wird konfrontiertund aufmerksam gemacht. Bitte tragt keinen Pelz. Informiert euch."Natalia Avelon ist neben ihrem Engagement für die Tiere mit ganzemHerzen Schauspielerin und Sängerin. Am 27. September ist "Why Can'tYou And I Add Up To Love" erschienen, ein Song, den sie zusammen mitTom Gaebel für sein aktuelles Album "Perfect Day" aufgenommen hat.Zusätzlich zu ihrem aktuellen Album "Love Kills" hat sie "The Team"gedreht, die zweite Staffel der erfolgreichen Krimireihe, die abFreitag, 26. Oktober, im ZDF läuft. Zudem war sie in der erstenOktoberwoche Gastmoderatorin in der Morningshow von Radio Energy. DieRechte der Tiere sind Natalia Avelon ein besonderes Anliegen und siewarnt mit PETA vor den Machenschaften der barbarischen Industrie.Jährlich werden allein auf Farmen über 110 Millionen Tiere für ihrenPelz getötet. Oftmals stammt das Fell von Füchsen, Kaninchen oderMarderhunden, die in Ländern wie China, Finnland oder Polen inwinzigen, verschmutzen Käfigen leben und ihres Felles wegenerschlagen, vergast oder mit Elektroschockern getötet werden. Einigewerden auch lebendig gehäutet.Hintergrundinformationen: Am Ende der Kette stehen großeUnternehmen wie Prada oder Canada Goose, die mit den PelzenModeartikel wie Pelzkragen an Parkas oder Pelzbommeln als Accessoiresfertigen. Dabei gibt es hochwertige tier- und umweltfreundlicheTextilien. Gut gemachter Kunstpelz kann teurer sein als Echtpelz. Aufden ersten Blick lässt sich kaum erkennen, ob es sich um echtesTierfell handelt. Auch das Etikett hilft häufig nicht weiter, dennaus Ländern wie China kommen immer wieder falsch oder als Kunstpelzdeklarierte Echtpelze in die Läden. Darunter sind auchKleidungsstücke aus Katzen- und Hundefell, die trotz EU-Importverbotfalsch etikettiert in den Handel gelangen. Durch einfache Trickslässt sich jedoch herausfinden, ob das Fell echt ist. Wer die Haareauseinanderzieht, sieht, ob Leder darunter ist. Wenn ja, handelt essich um echten Pelz. Mit dem PETA-Approved Vegan Logo hat dieTierrechtsorganisation ein Label für vegane Mode ins Leben gerufen,das Kleidung und Textilien auszeichnet, für die kein Tier ausgebeutetoder getötet wurde.PETAs Motto lautet in Teilen: Tiere sind nicht dazu da, dass wirsie anziehen oder sie in irgendeiner anderen Form ausbeuten.Weitere Informationen:https://www.peta.de/Natalia-Avelonhttp://www.peta.de/Pelzhttp://www.peta.de/Pelzwahrheitenhttp://www.peta.de/Petaapprovedveganhttp://www.veganemode.info/Pressekontakt:Judith Stich, +49 30 6832666-04, JudithS@peta.deOriginal-Content von: PETA Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell