"Blutige Anfänger" zwischen Campus und Tatort - Drehstart für neue ZDF-Serie über Polizeihochschüler (FOTO)

Mainz (ots) -Die Hochschüler der Polizeifachhochschule Halle an der Saalewerden in ihrem Praxis-Semester mit ersten Mordfällen konfrontiert,die sie mit Unterstützung ihrer Ausbilder in der Mordkommission lösenmüssen. Dabei machen sie als Anfänger natürlich auch Fehler undmüssen immer wieder neu dazulernen auf ihrem Weg zu fertigenKriminalbeamten. In "Blutige Anfänger" wird in jeder Folge imWechselspiel zwischen Hochschule und wahrem Leben ein Fall seziert,diskutiert und gelöst. Daneben begleitet die Serie die privatenVerwicklungen der Studenten, Dozenten und Ausbilder.Gedreht wird derzeit in Halle und Umgebung in Sachsen-Anhalt unddem Berliner Umland. Die Bücher schrieben Heike Brückner von Grumbkowund Jörg Brückner. Regie führen Gero Weinreuter, Oliver Liliensiekund Käthe Niemeyer. Den Polizeischülern, gespielt von Luise vonFinckh, François Goeske, Jane Chirwa, Timmi Trinks und LarissaMarolt, stehen in den Rollen der Ausbilder Esther Schweins, NeilMalik Abdullah, Werner Daehn, Salvatore Greco, Steffen Groth sowieGedeon Burkhard zur Seite.Die neue Vorabendserie startet mit dem Semesterbeginn an derPolizeifachhochschule Halle - und der spannenden Frage, wer imPraxissemester auf welche Dienststelle kommt. Inka (Luise vonFinckh), Ann-Christin (Jane Chirwa), Kilian (François Goeske) undMarc (Timmi Trinks) haben das fragwürdige Glück, Zeugen eines Mordesin einem Kino zu werden. So rutschen sie in die Ermittlungen, nutzenihre Chance und lösen gemeinsam ihren ersten Fall. Ihr Praxissemesterin der Mordkommission ist ihnen somit sicher. Niemand ahntallerdings, dass noch während der offiziellen Bekanntgabe derPraktikumsplätze einer der Dozenten in seinem Büro erschlagen wird.Gedreht werden zwölf Folgen bis Ende Oktober 2019. Produzentin istMilena Maitz, studio.tv.film GmbH. Die Redaktion im ZDF haben AndreasJakobs-Woltering und Christof Königstein. Die Sendetermine stehennoch nicht fest.