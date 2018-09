Bei Bluthochdruck: Kräuter statt Salz (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Menschen mit Bluthochdruck sollten ihr Essen mit Kräutern stattmit Salz würzen. "Genießen Sie die Vielfalt von Kräutern undGewürzen. Sie helfen, Salz zu sparen", empfiehlt die ApothekerinMargit Schlenk im Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber".Empfehlenswert ist auch, lieber warm zu essen: Brot mit Wurst enthältoft mehr Salz. Auch Fertiggerichte sind meist salzreich - daherlieber selber kochen. Auch beim Alkohol sollten Menschen mit hohemBlutdruck zurückhaltend sein. Am gesündesten: kein Alkohol. Werabnehmen will, spart dadurch viele Kalorien. Fünf Kilogramm weniger -und der Blutdruck sinkt im Mittel um 6/3 mmHG. Zugreifen heißt esdagegen bei Gemüse und Obst. Sie enthalten Kalium, das zu besserenBlutdruckwerten beitragen kann. Beim Fett gilt es, Pflanzenöle wieRaps-, Lein-, Walnuss- oder Olivenöl zu bevorzugen. Bei Milch, Käseund Wurst sollte man zu fettarmen Produkten greifen.Viele Hochdruckkranke haben gleichzeitig zu viel LDL-Cholesterinim Blut. Daher sollten sie nur zwei kleine Fleischmahlzeiten proWoche einplanen und zwar Geflügel oder magere Stücke von rotemFleisch. Zweimal pro Woche sollte Seefisch auf den Tisch kommen.Diese Regeln zu beachten hilft, besser mit Bluthochdruck zu leben.Einen Arztbesuch ersetzt das aber nicht.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 9/2018 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Senioren Ratgeber, übermittelt durch news aktuell