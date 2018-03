Blumenromantik bei der Öffnung Keukenhof 2018

Lisse, Niederlande (ots/PRNewswire) -Keukenhof wurde heute Morgen zum 69. Mal eröffnet. Das KeukenhofThema 2018 lautet Blumenromantik. Im Park blühen viele Frühblüherund der Willem-Alexander Pavillon zeigt bereits mehr als 500 Sortenblühender Tulpen. Keukenhof ist der Ort, an dem Sie in diesemFrühling Millionen blühender Tulpen, Narzissen und andereBlumenzwiebeln genießen können. Der Park ist ab Donnerstag für dieÖffentlichkeit geöffnet.(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/657167/Keukenhof_69_Edition.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/657166/Keukenhof_2018.jpgBlumenromantikDas Keukenhof Thema für 2018 lautet "Blumenromantik ". Romantikund Blumen sind schließlich untrennbar miteinander verbunden. Derhistorische Frühlingspark wurde inmitten der Romantik (1857) alsZiergarten für Schloss Keukenhof gestaltet. Im romantischenBlumenmosaik wurden 50.000 Blumenzwiebeln in zwei Lagen gepflanzt.Bei den Blumenshows im Oranje Nassau Pavillon dreht sich alles umRomantik. Einer der Inspirationsgärten widmet sich ebenfalls demThema. Im Beatrix Pavillon wirdModedesign für die Ausstellung der Orchideen und Anthurienverwendet.Internationale Touristen strömen weiterhin in die Niederlande, umaußergewöhnliche Wahrzeichen wie Rembrandt, Van Gogh sowie denholländischen Käse, Windmühlen und Tulpen aus nächster Nähe zuerleben. Keukenhofs Stellenwert für den niederländischen Tourismusist außerordentlich hoch. Jahr für Jahr kommen 1 Million Besucher ausüber 100 Ländern zum Keukenhof. Etwa 75 % dieser Besucher kommen ausdem Ausland. Für Touristen sind der Blumenzwiebel-Sektor imAllgemeinen und Tulpen und Keukenhof im Speziellen zum Sinnbild derNiederlande geworden.Zum Saisonschluss am 13. Mai 2018 werden mehr als 1 MillionBesucher aus allen Teilen der Welt die Blumenschau besucht haben.http://www.keukenhof.nl.Pressekontakt:KeukenhofAnnemarie GerardsPR+31-0252-465-505a.gerards@keukenhof.nlOriginal-Content von: Keukenhof, übermittelt durch news aktuell