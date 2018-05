Blumen zum Geburtstag: ALDI Blumen feiert 10-jähriges Bestehen (FOTO)

Essen/Mülheim a. d. Ruhr (ots) -Der Online-Service ALDI Blumen feiert seinen 10. Geburtstag. ALDIBlumen gehört heute zu den führenden Anbietern für hochwertigeBlumengrüße zum günstigen Preis. Grund zur Freude gibt es auch imstationären Blumenverkauf: Die Schnittblumen in den ALDI Filialenwerden bei den Kunden immer beliebter.Seit 2008 bieten die Unternehmensgruppen ALDI Nord und ALDI SÜDauf http://aldi-blumen.de ein vielfältiges Angebot an frischenBlumensträußen und Topfpflanzen passend für jeden Anlass. Heute zähltALDI Blumen zu einem der beliebtesten Online-Anbieter fürBlumengeschenke zum fairen Preis.Kunden stimmen für ihren Lieblingsstrauß ab"Den 10. Geburtstag von ALDI Blumen möchten wir gemeinsam mitunseren Kunden feiern und uns mit dem Jubiläumsgewinnspiel für ihreTreue bedanken. Mit unserem Service haben wir für jeden Anlass diepassenden Blumengrüße im Sortiment, darunter Rosen, Sonnenblumen undOrchideen", erläutert Michael Neis, Zentraleinkäufer bei ALDI Nord.Vom 14. Mai bis 10. Juni 2018 können Kunden auf der ALDIBlumen-Webseite aus sechs verschiedenen Sträußen ihren persönlichenLieblingsstrauß wählen. Der Strauß mit den meisten Stimmen wirdzukünftig in das Sortiment von ALDI Blumen aufgenommen. Unter allenTeilnehmern verlost ALDI drei Reisegutscheine im Wert von jeweils1000 Euro sowie 50 Blumensträuße.Kauf von Schnittblumen beim Discounter liegt im TrendAuch die Schnittblumen aus dem stationären Verkauf von ALDIerfreuen sich großer Beliebtheit. "Wir stellen fest, dass unsereKunden zunehmend Schnittblumen bei ihrem regulären Einkauf mitnehmen.Hier verzeichnen wir eine kontinuierliche positive Entwicklung",erklärt David Labinsky, Corporate Buying Director bei ALDI SÜD undverantwortlich für den Bereich Schnittblumen. "Zu Beginn des Jahressind Tulpen sehr beliebt. Ganzjähriger Beliebtheit erfreuen sich beiunseren Kunden die Rosen. Darüber hinaus gibt es Produkte, diesaisonal stark nachgefragt werden, zum Beispiel Narzissen oderPfingstrosen."Beim Einkauf der Blumen und Pflanzen legen die UnternehmensgruppenALDI Nord und ALDI SÜD großen Wert auf einen nachhaltigen Anbau sowiedie Einhaltung von Sozialstandards. Die hohen Anforderungen habenALDI SÜD und ALDI Nord in eigenen Einkaufspolitiken für Blumen undPflanzen verbindlich festgehalten.Einkaufspolitik ALDI SÜD: http://ots.de/cs2CrYEinkaufspolitik ALDI Nord: http://ots.de/CV5NxkPressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI Nord: Serra Schlesinger, presse@aldi-nord.deUnternehmensgruppe ALDI SÜD: Kirsten Geß, presse@aldi-sued.deOriginal-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuell