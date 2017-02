Blumen auf den letzten Drücker: Jeder dritte Mann bestellt last minute zum Valentinstag (FOTO)

Berlin (ots) -Valentinstag wird am 14. Februar weltweit von Millionen Menschengefeiert. Während die meisten deutschen Frauen ein Geschenk erwarten,vergessen Männer schon mal den Tag der Liebe. Mehr als ein Drittelkauft Blumen, das beliebteste Valentinstagsgeschenk, last minute.Fleurop nimmt noch Bestellungen an, wenn kein anderer Onlineanbietermehr liefern kann.Beim Valentinstag gehen die Meinungen auseinander: Soll man denTag der Liebe zelebrieren und sich etwas schenken oder nicht? DieAntwort ist ganz klar ja, denn immerhin 68 Prozent der Deutschenfreuen sich über ein Geschenk zu dem Anlasstag. Dabei muss es nichtteuer sein - die meisten freuen sich auch über kleineAufmerksamkeiten. Am besten kommen emotionale Geschenke an, diepersönlich übergeben werden. Daher ist es nicht überraschend, dassBlumen mit 76,6 Prozent nach wie vor das beliebteste Geschenk zumValentinstag sind. Der Klassiker, die rote Rose, steht weiterhinunangefochten auf Platz eins.Während sich mit 71 Prozent die meisten deutschen Frauen insgeheimauf ein romantisches Geschenk freuen, haben ein Drittel der Männerden Valentinstag schon einmal vergessen bzw. erst daran gedacht, alses eigentlich schon zu spät war. Um Ärger mit der Partnerin zuvermeiden, wird in letzter Sekunde verzweifelt nach einem Geschenkgesucht. Bei Fleurop, dem weltweit größten Blumenvermittler gehen 38Prozent der Bestellungen von Männern zum Valentinstag last minute, am13. oder sogar erst am 14. Februar ein - denn Fleurop nimmt auch nochAufträge an, wenn kein anderer Online-Blumenanbieter mehr liefernkann. Dies ist aufgrund des einzigartigen Fleurop-Prinzips möglich:Bei dem Berliner Traditionsunternehmen gehen nicht die Blumen,sondern lediglich der Auftrag auf die Reise. Alle Blumenarrangementsder Valentinstagskollektion werden weltweit von ausgebildeten, lokalansässigen Floristen in Handarbeit gebunden und persönlichüberreicht. Auf Wunsch werden die frischen Sträuße auch mit einerGrußkarte und einem kleinen Geschenk, wie Schmuck oder Schokolade,übergeben. Am Tag der Verliebten liefern die deutschlandweit mehr als6.000 Fleurop-Partner im Schnitt jede Sekunde einen Blumenstrauß aus.Fleurop zum ValentinstagDer weltweit größte Blumenvermittler hat zum Valentinstag eineKollektion mit den schönsten Liebeserklärungen kreiert: Von kleinenMonosträußen über gebundene Sträuße in Herzform bis zuBlumengestecken aus Hunderten von Blüten findet man im Onlineshopoder im Floristikfachgeschäft emotionale und persönliche Geschenkezum Valentinstag.Last MinuteAlle deutschlandweiten Aufträge für gebundene Blumensträuße, diebis Dienstag, den 14. Februar 2017 um 14.00 Uhr bei Fleurop eingehen,werden garantiert noch am selben Tag geliefert. Der Expresszuschlagfür eine taggleiche Lieferung beträgt 5,00 EUR. Für Auslandsaufträgegelten andere Fristen und Preise.Auftragsannahme- im Internet unter www.fleurop.de- in mehr als 6.000 Fleurop-Fachgeschäften bundesweit- über das Fleurop-Service-Telefon: 030/713 71-202.Über Fleurop:Die über 100-jährige Firmengeschichte der Fleurop AG istbeeindruckend. Im Jahr 1908 hatte der Berliner Florist Max Hübnereine geniale Idee: Nicht die Blumen sollten auf die Reise gehen,sondern der Auftrag an Blumenfachgeschäfte vor Ort vergeben werden -das Fleurop-Prinzip war geboren. Heute überbringen rund 50.000Partnerfloristen in 150 Ländern weltweit über 25 MillionenBlumenarrangements pro Jahr. Jeder Fleurop-Gruß wird ausschließlichvon professionellen Floristen in Handarbeit gefertigt und persönlichan den Empfänger überreicht. www.fleurop.de.Abdruck honorarfrei, Beleg erbetenPressekontakt:Fleurop AG - PresseAnsprechpartnerin: Melanie SchindlerAdresse: Fleurop AG, Lindenstraße 3-4, 12207 BerlinTel.: 030/713 71-295, Fax: 030/713 83-295E-Mail: presseteam@fleurop.deWebsite: www.fleurop.deNewsroom: http://fleurop.de/newsroomTwitter: https://twitter.com/Fleurop_PresseOriginal-Content von: Fleurop AG, übermittelt durch news aktuell